À tous les garçons 3, Lana Condor partage des réflexions honnêtes sur le statut relationnel de Lara Jean et Peter après le film final

Les longues distances ne sont pas faciles, surtout lorsque l’université ouvre un tout nouveau monde d’opportunités en dehors de sa ville natale, alors Lana Condor ne parie pas sur LJ et Peter pour passer un autre diplôme en couple. Mais bien sûr, Always and Forever laisse les choses ouvertes, car elle décide finalement d’aller à l’école à New York. Pendant ce temps, son petit ami reste sur la bonne voie avec son projet de déménager dans le nord de la Californie, où elle avait prévu de le rejoindre avant de changer d’avis pour profiter de ses propres désirs.