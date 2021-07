À tout juste 18 ans, Oliver Daemen sera le plus jeune de l’histoire à voyager dans l’espace | Vie

On connaît déjà le quatrième passager de la première mission habitée de Blue Origin. Et non, ce n’est pas la personne qui a remporté l’enchère…

le premier vol avec l’équipage de Blue Origin va battre quelques records. Outre Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, et son frère Mark, ils participeront également la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace, à 82 ans, et la plus jeune, à 18 ans.

Blue Origin est la société spatiale fondée par Bezos, qui vise à tourisme spatial. Le 20 juillet, pour la première fois, il transportera des astronautes dans l’espace. Il y avait quatre places libres.

Jeff BezosEn tant que fondateur de l’entreprise et amateur de voyages spatiaux depuis son enfance, il a décroché un siège. Un autre l’a donné à son frère Marc, “son meilleur ami”. La troisième place est revenue au pilote vétéran de 82 ans Wally funk, qui a été interdit en tant qu’astronaute par la NASA il y a 60 ans, malgré avoir réussi les tests d’admission :

Il ne restait qu’un siège à couvrir. Blue Origin a décidé de le vendre aux enchères, et faire don de l’argent à leur fondation Club for the Future.

Un millionnaire anonyme a payé 28 millions de dollars pour cela. Mais Blue Origin a expliqué aujourd’hui que, pour des raisons de programmation, cette personne a reporté son voyage jusqu’au deuxième vol, donc le carré a été attribué à la première personne qui a payé un billet pour le deuxième vol, Joes Daemen, PDG de Somerset Capital Partners.

A son tour, Joes Daemen a décidé de céder la place à son fils Olivier Daemen, à peine 18 ans, qui va devenir la plus jeune personne de l’histoire à voyager dans l’espace.

Selon Blue Origin dans le communiqué de presse, “voler dans le New Shepard réalisera le rêve de toujours d’Oliver, qui est fasciné par l’espace, la lune et les fusées depuis l’âge de quatre ans. Oliver a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2020 et a pris un congé sabbatique un an avant de poursuivre ses études pour obtenir sa licence de pilote privé. En septembre, Oliver ira à l’Université d’Utrecht pour étudier la physique et la gestion de l’innovation. “

Oliver Daemen devient également le premier client payant de l’entreprise, qui espère démarrer une activité lucrative de tourisme spatial, avec des voyages dans l’espace… et sur la lune.

Cette première mission habitée décollera, si le temps le permet, le 20 juillet. La fusée New Shepard s’élèvera à 100 kilomètres jusqu’au bord de l’atmosphère, et les passagers connaîtront l’apesanteur.

Ils atterriront ensuite en douceur au moyen de parachutes. L’ensemble du trajet prendra environ 10 minutes.