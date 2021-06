“À tout prix, je veux l’invaincu du ‘Général’ Cuéllar”

in

Le Mochitense Karim ‘Traviesito’ Arce, a assuré que depuis qu’il a signé le contrat à mesurer dans un duel invaincu avec le Querétaro David ‘El General’ Cuellar ne pense à rien d’autre qu’arracher l’étiquette d’invaincu et profiter du triomphe pour catapulter sa carrière.

Arce Lugo, combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il est sûr d’avoir le soutien de son peuple, un facteur qui sera essentiel le 12 juin à l’Auditorium Benito Juárez de Los Mochis, dans un panneau d’affichage impressionnant qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘ESPN Knockout’.

«Je suis prêt, je n’ai jamais été aussi prêt pour un combat; J’apporte motivation et confiance dans le ciel. Je vis cette victoire, quel qu’en soit le prix, je veux le « général » Cuéllar invaincu », a-t-il assuré.

Le neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce, s’entraîne à toute vapeur sous les ordres de Don Manuel ‘Cochul’ Montiel, qui a déjà préparé la stratégie à suivre pour le duel que des milliers de fans attendaient entre deux combattants qui mènent la nouvelle vague de talents mexicains.

Le combat figure dans le scrutin présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions et dans lequel l’ancien champion du monde vénézuélien José ‘Bolivita’ Uzcátegui verra l’action contre Jaime ‘Huizi’ Hernández de Nayarit; en plus de la participation de prospects locaux Rosario ‘Pinocho’ Sánchez, Luis Alberto ‘Peluchín’ Araujo et Brandon ‘Red Boy’ Gámez.

La vente des billets pour l’événement sensationnel se fait déjà via : https://tvpacifico.mx/boxtvp/mochis