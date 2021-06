A toute vapeur à Zandvoort après une “nouvelle fantastique”

in

Les préparatifs du Grand Prix des Pays-Bas s’intensifient suite à la nouvelle « fantastique » qu’il peut se dérouler avec une foule nombreuse.

La course à Zandvoort devait revenir au calendrier en 2020, mais cela ne s’est jamais produit car la course a été annulée en raison de la pandémie.

Au lieu de cela, le retour tant attendu a été repoussé à septembre 2021, mais pour le premier semestre, il restait des points d’interrogation quant à savoir s’il aurait lieu.

C’est parce que le circuit a clairement indiqué que si des tribunes complètes n’étaient pas possibles, ils annuleraient la course.

Ils ont maintenant eu la confirmation que les fans pourront effectivement avoir l’intention, sans limite de nombre ni de mesures de distanciation sociale mises en œuvre.

« C’est une excellente nouvelle que des événements tels que des festivals et des concerts soient bientôt à nouveau possibles grâce au travail acharné de Fieldlab Events », a déclaré la secrétaire d’État néerlandaise, Mona Keijzer.

« Nous utilisons maintenant les connaissances acquises par l’organisation Fieldlab pour ajuster la feuille de route. Si vous avez été vacciné, testé négatif ou récupéré du corona, vous pouvez aller à un festival ou à un concert comme avant. »

Robert van Overdijk, le directeur du circuit, a déclaré qu’au cours de la dernière année, même sans confirmation, Zandvoort s’était préparé pour une course à laquelle assisteraient des fans, donc peu de choses changeront à cet égard.

Cela étant dit, il admet qu’il est « fantastique » de savoir maintenant avec certitude qu’ils peuvent continuer ces préparatifs, pour le circuit, le sport et l’industrie de l’événementiel dans son ensemble.

«Bien sûr, c’est une bonne nouvelle que tout soit à nouveau autorisé après le 30 juin, certainement pour l’ensemble du secteur événementiel. Cependant, rien ne change dans la façon dont les gens travaillent pour le week-end du 3 au 5 septembre », a-t-il déclaré. racingnews365.nl.

« Nous avons toujours dit que nos préparatifs étaient basés sur un full et nous ne nous sommes jamais arrêtés. Nous avons dit depuis le début qu’une épreuve à un mètre et demi n’est pas du tout possible.

“Nous ne nous sommes jamais préparés à un autre scénario et avoir déjà confirmé que cela s’appliquera à tous les événements après le 30 juin est une nouvelle fantastique pour l’ensemble de l’industrie.”

“C’est une autre confirmation que nous pouvons poursuivre ces préparatifs.”

