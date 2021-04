À toutes les séries dérivées de garçons en développement sur Netflix ⋆ .

Série dérivée To All the Boys en développement chez Netflix

Cela faisait plus d’un mois que Netflix avait lancé le dernier épisode de leur populaire À tous les garçons La trilogie de films, et maintenant Deadline fait savoir que le service de streaming prévoit d’étendre son histoire au-delà de Lara Jean de Lana Condor et Peter de Noah Centineo avec une série d’une demi-heure.

Toujours dans ses premiers stades de développement, Netflix et Awesomeness, l’un des studios derrière la série de films, s’associent pour la série rom-com avec l’auteure du roman Jenny Han prête à écrire et à produire la série potentielle.

Le projet sans titre sera centré sur la quête de Kitty pour trouver le véritable amour. Le personnage d’évasion a joué un rôle central dans le premier film car c’est elle qui a secrètement envoyé toutes les lettres d’amour de Lara Jean à ses anciens béguin et à son béguin actuel. Au cours des deux premiers versements, il a été démontré qu’elle n’avait aucun intérêt à avoir une vie amoureuse en raison de son jeune âge à l’époque. Cependant, dans le dernier film, Kitty a pu rencontrer son premier petit ami nommé Dae lors d’un voyage en Corée du Sud. Anna Cathcart, qui a interprété le rôle dans les films, est sur le point de revenir pour le projet.

La série sera créée et produite par Han, qui coécrit également le pilote avec Siobhan Vivian. Il sera également produit par ACE Entertainment.

La trilogie du film mettait en vedette Lana Condor (Classe mortelle), Noah Centineo (Adam noir), John Corbett (Sexe & Drogues & Rock & Roll), Janel Parrish (Jolies petites menteuses) et 13 raisons pour lesquelles‘s Ross Butler et a été un succès pour Netflix, recueillant une solide audience dans les trois films et recevant des critiques très positives de la part des critiques de tous les horizons.

