a tracé 10 points au Real Madrid

11/09/2021 à 03:20 CET

pari

Le souvenir du Real Madrid de Carlos Queiroz et des galacticos s’est permis de tracer une avance de huit points pour finir par céder la Ligue 2003/04 à Valence. Le Barça a été réduit à néant en 98-99 à neuf points, le Real Majorque étant le plus grand retour qu’il y ait eu avec un titre pour les Catalans. Les chiffres, comme celui-ci froidement, nous montrent que Xavi Hernández devrait entrer dans l’histoire pour remporter son premier championnat en tant qu’entraîneur du Barça, puisque le Real Madrid les mène de 10 points après avoir disputé 12 matchs.

Le Barça a un chemin de reconstruction difficile devant eux et tout ce qui les attend est un chemin ardu pour le retour. Si cette même Ligue nous apprend quelque chose, c’est que tout peut arriver. Il n’y a plus de facteurs déterminants tels que Messi, Cristiano ou Neymar et maintenant les forces ont été égalisées à tel point que n’importe qui peut mettre la main sur un grand comme Valence et le Celta l’ont montré le week-end dernier contre l’Atlético et le Barça respectivement.

Les quotas nous racontent l’impossible qu’ont les Catalans, apparaissant à ce stade du championnat, leur triomphe à [21.00]. Le Real Madrid est le grand favori dans cette phase de la compétition, même s’il n’est pas en tête – la Real Sociedad le fait avec un point d’avance et un match de plus – pour [1.57].

Le Barça a jusqu’à compliqué d’entrer dans la prochaine édition des Champions et c’est peut-être une bonne opportunité pour les chasseurs de quotas. Il est payé à [1.83] que les culés finissent entre les quatre premiers de la Ligue. Actuellement, ils doivent surmonter six points pour accéder aux positions privilégiées que l’Atlético de Madrid ferme.

Pour les plus pessimistes il y a aussi une place pour parier gros. Que le Barça descende pour la première fois de son histoire se paie en plusieurs fois [501.00] étant le club culé à la même hauteur que la Real Sociedad et Séville dans cette option. Les culés voient tout de suite les positions de danger à six points et qui sait s’ils peuvent arriver à entrer dans une spirale négative qui les fait souffrir.