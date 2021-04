À travers l’allée: après 7 ans, privation, maladie et mort

La police monte la garde pendant le verrouillage à Puri alors que les cas de coronavirus augmentent dans tout le pays (image PTI)

Il y a deux ans, le pays a voté le BJP au pouvoir avec une majorité écrasante – 303 sièges pour le BJP seul et 353 sièges pour le NDA. Alors que nous entrons dans la troisième année, il conviendrait de se demander quel type de gouvernance avons-nous et quels en sont les résultats.

Un nombre écrasant des 26 crores de familles veulent, avant tout, de la nourriture dans leur assiette tous les jours. Cela conduit à d’autres besoins tels que la sécurité, les emplois, les salaires / revenus décents, les maisons, les soins de santé, l’éducation de leurs enfants et d’autres choses.

La malnutrition s’aggrave

L’Inde est un grand producteur de céréales (l’aliment de base), de légumineuses, de millets, de lait, de légumes et de fruits en dehors de la viande et du poisson. L’objectif est que chacun ait suffisamment de nourriture dans son assiette et, si nous progressons, les choses devraient s’améliorer chaque année. Si les enfants ne reçoivent pas une nourriture adéquate, ils seront victimes d’anémie, de retard de croissance et d’émaciation. Les dernières données complètes sont NFHS-4 (2015-16). Selon NFHS-4, 58,6% des enfants étaient anémiques, 38,4% avaient un retard de croissance et 21% étaient émaciés, une nette amélioration par rapport à NFHS-3 10 ans plus tôt. La NFHS-5 a été lancée en 2019-2020 mais n’a pas pu être achevée en raison de la pandémie. Cependant, les données pour 22 États qui ont été publiées montrent que sur les 22 États, l’anémie avait augmenté dans 18 États, le retard de croissance avait augmenté dans 13 États et l’émaciation avait augmenté dans 12 États.

La conclusion est douloureuse: malgré les montagnes de céréales vivrières et d’autres aliments, nos enfants ne reçoivent pas assez de nourriture, les pauvres en ont le moins. Toutes les autres choses se déroulent logiquement. Permettez-moi de vous indiquer quelques paramètres d’aujourd’hui. Depuis le début de la NDA-2, le PIB, le taux de croissance du PIB et le revenu par habitant ont diminué; le taux d’activité a diminué tandis que le taux de chômage a augmenté; L’inflation WPI et l’inflation alimentaire sont à la hausse; et l’inégalité entre les sexes s’est élargie.

Aggravé par l’incompétence

La pandémie a aggravé la situation. Au risque de se répéter, permettez-moi de dire que le glissement économique a précédé la détection du premier cas de Covid-19 le 30 janvier 2020. Le glissement économique et la récession ont été causés par l’homme. La pandémie était une catastrophe naturelle aggravée par l’homme. Dans les deux cas, les hommes et les femmes au pouvoir étaient responsables, et non les personnes qui les ont votés au pouvoir.

Alors que nous commençons 2021-2022, il est évident que l’économie va subir une autre année horrible. Des emplois seront perdus, plus de femmes perdront des emplois que d’hommes et les travailleurs irréguliers / occasionnels souffriront plus que les travailleurs réguliers; les salaires et les revenus seront touchés; des milliers de MPME seront fermées ou réduites; il y aura plus de migration inverse; et davantage de personnes seront poussées dans la pauvreté et l’endettement. Tout le monde sera dans une situation pire que ce qu’il était au même moment en 2019-20 ou même 2020-21.

Un verrouillage – Dieu nous en préserve – semble inévitable. Je me demande pourquoi après «nous avons gagné la guerre contre Covid en 2020» (comme l’a affirmé le Premier ministre le 17 avril), un verrouillage est devenu inévitable. Cette fois, cependant, la responsabilité a été transférée aux ministres en chef de l’État qui, n’ayant pas d’autre choix, fermeront pas à pas jusqu’à ce que toutes les activités soient arrêtées un jour. Pendant ce temps, des milliers de personnes seront infectées et des centaines mourront sans accès aux vaccins, aux bouteilles d’oxygène, aux ventilateurs, aux lits de soins intensifs et aux médicaments antiviraux.

Bluff, bluster et trolls

Jusqu’à présent, la crise économique et la pandémie ont été combattues par le gouvernement avec du bluff, des fanfaronnades, des abus et une armée de trolls payés. Peux-tu imaginer

un premier ministre qui part tous les deux jours pour prendre la parole lors de rassemblements électoraux et n’est pas disponible pour répondre aux appels désespérés des principaux ministres; un ministre de la Santé répète ad nauseam qu’il n’y a pas de pénurie de vaccins ou de bouteilles d’oxygène ou de remdesivir ou de lits d’hôpital, puis disparaît du public vue; un ministre se moquant de la suggestion selon laquelle les vaccins approuvés fabriqués à l’étranger devraient être autorisés à être importés («il fait pression pour les sociétés pharmaceutiques étrangères») et ne présente pas d’excuses pour la remarque grossière lorsque le gouvernement a décidé de faire exactement cela; un financement ministre observant le silence sur la demande de Rs 3,000 crore par le Serum Institute of India pour un investissement en capital pour augmenter la capacité de fabrication de son vaccin, Covishield; un gouvernement n’invoquant pas la fourniture de licences obligatoires pour permettre la fabrication de Covishield et Covaxin dans de multiples installations dans un pays qui se vante de la plus grande capacité de fabrication de vaccins au monde; les gouvernements des États simulant l’infectio n et le nombre de morts face à la dure vérité des ambulances avec des patients alignés à l’extérieur des hôpitaux et des fourgons mortuaires avec des corps alignés à l’extérieur des crématoriums (par exemple Gujarat, Delhi); · le gouvernement autorisant les fabricants de vaccins à fixer plusieurs prix et à quitter le 18- 44 groupe d’âge en dehors du programme financé par l’État; et les députés du parti au pouvoir continuent d’être des spectateurs muets et ont peur de parler lorsqu’une catastrophe s’abat sur le pays.

La gouvernance – prévision, élaboration de scénarios, planification, cartographie des activités, allocation des ressources, approvisionnement, coordination et mise en œuvre – est revenue à l’époque primitive de la craie et du tableau noir, de la machine à écrire et des téléphones noirs fabriqués par ITI. La qualité de la gouvernance est tombée à un niveau abyssal. Le résultat est ce que nous voyons autour de nous – la privation, la dette, la maladie et la mort. Les gens qui ont voté le gouvernement au pouvoir en 2019 méritaient-ils cela? Je dirais NON.

