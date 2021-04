À travers l’allée: la pensée de Modi et ses conséquences, écrit P Chidambaram

Les sondages pré-électoraux ne peuvent indiquer que la direction de l’élection, pas le résultat.

Le scrutin sera achevé dans l’Assam, le Kerala, le Tamil Nadu et l’UT de Pondichéry dans deux jours et en partie au Bengale occidental, avec cinq phases restantes. Le BJP a des enjeux élevés dans l’Assam et le Bengale occidental et fait un effort désespéré pour prendre pied dans les trois autres endroits. Le Congrès a des enjeux tout aussi importants dans l’Assam et le Kerala où il se bat pour reprendre le pouvoir et dans le Tamil Nadu où il aide la DMK à reprendre le pouvoir.

Rien n’est certain du résultat d’une élection. Plus encore, quand il y a des acteurs clés autres que le Congrès et le BJP comme le CPI (M) au Kerala, TMC au Bengale occidental et AINRC à Pondichéry. Dans chacun de ces endroits, il y a un individu populaire, bien que controversé, à la tête de son parti – M. Pinarayi Vijayan (Kerala), Mme Mamata Banerjee (Bengale occidental) et M. N Rangasamy (Pondichéry).

DMK, TMC va gagner

Les sondages pré-électoraux ne peuvent indiquer que la direction de l’élection, pas le résultat. Sur la base de différents sondages, il me semble que l’alliance DMK gagnera au Tamil Nadu et que le TMC gagnera au Bengale occidental. Dans l’Assam et le Kerala, les alliances rivales sont plus ou moins égales et les élections pourraient donner des résultats surprenants. Pondichéry révèle une image déroutante.

Le Congrès se bat sur un plan commun des droits des États, de la laïcité, du pluralisme et s’attaque à la détresse économique aiguë. Le BJP a un programme spécifique à chaque État. C’est le CAA au Bengale mais un silence étudié sur le CAA en Assam. C’est un agenda commun au Kerala, au Tamil Nadu et à Pondichéry. En forgeant de larges alliances, le Congrès a contrecarré l’objectif du BJP d’un Congrès-mukt Inde. En poussant agressivement et sans vergogne son programme, le BJP a pris un énorme pari.

Au-delà des résultats électoraux

Si les résultats des élections dans les quatre États présentent un intérêt immédiat, la question plus large est de savoir comment le pays sera gouverné au cours des trois dernières années du gouvernement du BJP au Centre. Les principes de base de la gouvernance du gouvernement Modi (essentiellement, la personne de M. Narendra Modi) sont assez évidents:

Premièrement, M. Modi ne tolérera aucune dissidence. Les chefs de l’opposition et les partis d’opposition dissidents seront punis. Hormis le Congrès, qui est la cible principale, les autres qui sont visés par les agences d’enquête sont la Conférence nationale et le Parti démocratique populaire du Jammu-et-Cachemire; le Congrès Trinamool au Bengale occidental; le Parti du Congrès nationaliste du Maharashtra; l’IPC (M) au Kerala; et le DMK au Tamil Nadu. Parmi les épargnés figurent le Biju Janata Dal à Odisha, le Parti du Congrès YSR dans l’Andhra Pradesh et le Telangana Rashtra Samithi à Telangana. Les partis, y compris leurs dirigeants, qui sont choyés sont le JD (United) au Bihar et l’AIADMK au Tamil Nadu. Jamais auparavant le pouvoir du gouvernement central n’avait été abusé de manière aussi flagrante pour promouvoir l’hégémonie d’un parti politique.

Deuxièmement, la majorité brute dans le Lok Sabha et la capacité de rassembler une majorité simple dans le Rajya Sabha seront utilisées pour adopter une législation qui est manifestement inconstitutionnelle, en plus d’être injuste. La législation visant à démembrer J&K et à réduire le gouvernement de Delhi à une municipalité glorifiée en sont les exemples les plus récents. Les exemples antérieurs étaient la Loi sur la citoyenneté (amendement) et les trois lois agricoles. On peut s’attendre à plus. Le sursis accordé par les tribunaux – pour diverses raisons – signifie que ces lois exigeront leur péage jusqu’à ce qu’elles soient examinées et prononcées.

Troisièmement, il n’y aura pas de place pour de nouvelles idées, de nouvelles initiatives ou de nouvelles expériences pour améliorer l’administration. Il n’y a de place que pour une seule pensée – Modi Thought. Un exemple est le désordre qui a été fait avec le programme de vaccination Covid-19. La première étape pour donner la priorité aux travailleurs de la santé et de première ligne était correcte, mais toutes les étapes suivantes étaient absolument erronées. Les phases échelonnées, l’application, l’exigence de pré-enregistrement et la surveillance bureaucratique étaient particulièrement erronées. Comparez la campagne de vaccination avec le programme Pulse Polio. Une simple annonce de la date (à laquelle les gouttes antipoliomyélitiques orales seront administrées) amène des milliers de mères avec leurs bébés dans tous les types d’hôpitaux ou de centres de santé. Le résultat de la bureaucratisation du programme de vaccination est un retard déraisonnable qui fera échouer l’objectif de 400 millions de coups d’ici la fin juillet 2021. Pendant ce temps, des milliers seront infectés et des centaines mourront chaque jour. La même règle «suivre la pensée Modi» affecte tous les programmes du gouvernement, du PM Awas Yojana à l’assurance-récolte. Incidemment, les deux sont des échecs massifs.

Plus dans la pauvreté

Quatrièmement, les politiques visant à promouvoir la reprise économique seront déterminées par les intérêts des entreprises. Par conséquent, le gouvernement a suivi une stratégie axée sur l’offre qui a nié une relance budgétaire, retardé la reprise, laissé des millions de personnes au chômage, créé peu de nouveaux emplois, réduit les revenus de chaque tranche de la population et poussé plus de personnes dans la pauvreté et dette. La compassion pour les pauvres et les classes moyennes est totalement absente: des exemples sont les prix exorbitants de l’essence, du diesel et du gaz de cuisine et la réduction impitoyable des taux d’intérêt sur les petites économies lorsque l’inflation est de 6% et devrait augmenter.

La question à un million de dollars est la suivante: les résultats des élections renforceront-ils ces principes de base de la pensée Modi ou vont-ils provoquer un bouleversement du gouvernement et du parti au pouvoir?

