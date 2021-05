À travers l’allée: Modi contre Didi et autres batailles, écrit P Chidambaram

Les proches d’un patient Covid-19 transportent une bouteille d’oxygène devant un hôpital gouvernemental de Jammu (Photo: AP)

Une semaine s’est écoulée depuis l’annonce des résultats des élections dans quatre États et un territoire de l’Union. Chaque parti a revendiqué un certain degré de justification, sinon une victoire totale, et rien de plus que le BJP.

La vérité réconfortante est qu’il y a des gouvernements stables dans les quatre États, la partie gagnante ayant obtenu une majorité absolue et la partie perdante un nombre respectable pour siéger à l’Assemblée d’État en tant qu’opposition. Les gens sont les gagnants. Outre le peuple, les vainqueurs incontestables parmi les partis / fronts sont le Congrès de Trinamool, le Front démocratique de gauche et la Dravida Munnetra Kazhagam. Le BJP a gagné à Assam mais a perdu misérablement au Kerala et au Tamil Nadu. Le Congrès a gagné le droit d’être la principale opposition en Assam et au Kerala, mais a été masqué au Bengale occidental.

De toutes les batailles, la plus passionnante a été Modi vs Didi. L’image déterminante de M. Modi était l’appel de chat «Didi, oooooooooooooooh, Didi» qui était totalement indigne d’un Premier ministre. Il l’a expliqué en disant qu’il prononçait simplement le mot Didi deux fois, mais n’a pas expliqué la place et la signification de ooooooooooooooooh. L’image déterminante de Mme Banerjee était sa campagne liée aux fauteuils roulants. Le fauteuil roulant a triomphé de l’appel de chat bon marché. La bataille pour le Kerala n’a pas été moins passionnante, où l’UDF a perdu face au LDF.

Mammifères et réinvention

Mon hypothèse selon laquelle les partis régionaux sont plus proches du peuple s’est une fois de plus avérée juste. Un parti régional parle plus éloquemment la langue des habitants de cet État, comprend mieux leur culture, s’adapte plus rapidement aux changements démographiques, reconnaît plus tôt les normes changeantes de la société et s’adapte habilement aux changements. Les partis nationaux sont de gros mammifères. Comme les mammifères, ils sont parmi les plus intelligents, mais le changement se produit à un rythme glaciaire.

Le Congrès fait un effort pour changer mais, pour une raison ou une autre, il est incapable de se réinventer. La «réinvention» est la seule voie à suivre. Les éléments du Congrès national indien réinventé sont visibles pour les observateurs avertis.

Le BJP paie le prix de devenir trop gros trop tôt et d’accepter un leader autoritaire. Rien ne plairait plus à M. Narendra Modi que le BJP devenant le «parti unique» qu’est le Parti communiste chinois et il devenait un Xi Jing Peng. Ce qui fait obstacle, ce sont la Constitution et les élections dans les États à des moments différents. Quant au second, beaucoup de gens sont tentés par le slogan «Une nation, une élection». L’objectif de M. Modi est de convertir les élections simultanées (au Parlement et aux assemblées d’État) en un référendum sur lui-même. Quant à la Constitution, il attendra patiemment d’avoir une majorité des deux tiers dans le Rajya Sabha et la moitié des États sous les gouvernements du BJP. Cependant, la grande majorité de l’électorat a vu à travers sa conception et ne l’obligera jamais. En plus, il y a la formidable Cour suprême.

Les trois prochaines années ne seront pas très différentes de 2021. Il y aura des élections à l’Assemblée d’État en 2022 (Uttar Pradesh, Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat) et 2023 (Meghalaya, Nagaland, Tripura, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan, Telangana). L’élection au Lok Sabha aura lieu en 2024. Nous verrons M. Modi plus comme un militant que comme un Premier ministre.

Misère et mort

L’économie a été frappée par deux vagues de la pandémie et rien ne garantit qu’il n’y aura pas de troisième et / ou quatrième vague. La morosité de l’économie tue des gens. On dit aux entreprises de fermer, des emplois sont perdus (le chômage est de 8 pour cent) et la hausse des prix à la consommation augmente. Le capital fuit l’Inde. Le gouvernement n’a d’autre choix que d’emprunter davantage pour maintenir les dépenses, mais il ne pourra peut-être pas inverser la tendance.

La plus grande leçon apprise a été celle de la classe moyenne. Ils croyaient en Modi Hai, toh Mumkin Hai, fermaient les portes de leurs communautés / colonies, faisaient sonner des assiettes et allumaient des diyas, travaillaient de chez eux et fermaient les yeux sur les souffrances indicibles des pauvres, en particulier le journalier et les travailleurs migrants. Aujourd’hui, en raison de l’incompétence du gouvernement, ils se retrouvent dans les couloirs des hôpitaux à mendier des bouteilles d’oxygène et des lits d’hôpitaux. Chaque jour apporte des nouvelles de la mort de quelqu’un qui est de la famille, ou un parent, ou un ami, ou une connaissance, ou quelqu’un que l’on a admiré pour ses réalisations. La mort n’a jamais été aussi proche de chacun de nous.

Un sombre avenir

Le gouvernement a perdu le contrôle de la pandémie et de l’économie. Les vies et les moyens de subsistance méritent d’être sauvés. Les deux nécessitent de grosses sommes d’argent qui sont rares. Le gouvernement n’a d’autre choix que d’agrandir le déficit budgétaire. M. Modi n’a pas le courage de le faire, son ministre des Finances est trop timide pour le conseiller, et ses conseillers ont beaucoup échoué. Le résultat est une tragédie sans précédent qui a détruit des millions de familles.

L’empereur et ses hommes sont sans vêtements. Les médias du monde entier les ont sauvés. Les médias indiens commencent à bouger. Le peuple saisit chaque élection pour évacuer sa colère (par exemple, élections UP Panchayat). Je me prépare à une autre année “ perdue ” en 2021, mais je frémis à l’idée de penser aux implications de la “ perte ” de 2022 et 2023 également.

