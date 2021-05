À travers l’allée: une pandémie, de nombreuses victimes, écrit P Chidambaram

Le classement de l’Inde dans l’indice de la faim était de 94 (sur 107) en 2020.

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 pourrait ou non décroître après la fin du mois de mai. Une troisième vague peut ou non frapper l’Inde, comme elle l’a fait dans quelques pays, après quelques semaines ou quelques mois. La seule chose qui est certaine, c’est que tout ce qui concerne le coronavirus est incertain et imprévisible. Il a submergé de nombreux gouvernements. Certains ont répondu avec courage et efficacité, tandis que d’autres, comme le gouvernement indien, se sont effondrés.

Leadership recherché

La Nouvelle-Zélande, petite nation insulaire à faible population, dirigée par un jeune Premier ministre, a agi avec prévoyance et détermination. À l’autre extrémité, les États-Unis, avec 50 États, une immense masse terrestre et une population de 332 millions d’habitants, sous un président sage et âgé, ont mobilisé de vastes ressources, fixé des objectifs difficiles (100 millions de vaccinations en 100 jours) et dépassé en administrant 200 millions de vaccins. Nous avons également des exemples du Royaume-Uni et des pays européens qui ont réussi à contrer la pandémie. Le fil conducteur de ces exemples est le leadership. Il y avait aussi d’autres qualités: l’humilité, la transparence, l’efficacité et la compassion. Tous les cinq sont portés disparus en Inde.

Outre Covid-19, nous sommes confrontés à d’autres calamités.

Vérité, compassion et crédibilité

Beaucoup plus de personnes meurent cette année qu’au cours de la période correspondante de l’année dernière. Le gouvernement soutient que cela n’est pas dû au Covid-19. C’est réconfortant, mais si ce n’est pas le COVID-19, quelle est la cause de tant de morts pour que nos lieux de sépulture et de crémation s’effondrent sous le poids du flot incessant de corps? Voici une histoire vraie du Gujarat: pendant la période de 71 jours du 1er mars au 10 mai 2020, le Gujarat a délivré 58 068 certificats de décès. Au cours de la même période de 71 jours en 2021, le gouvernement de l’État a émis 123 873 certificats de décès, soit 65 805 de plus que l’année dernière. Ces chiffres ont été vérifiés de manière indépendante. Indiscutablement, cela ne peut pas être une augmentation naturelle. Le gouvernement du Gujarat a reconnu 4 218 décès dus à des causes liées à Covid. Qu’en est-il du reste? Il n’y a pas seulement pas de réponse, mais le gouvernement de l’État a rejeté les chiffres comme étant de «fausse propagande», oubliant que la source de la «fausse propagande» était le nombre de certificats de décès officiels! La victime est la vérité.

Chaque économiste de renom, chaque ONG travaillant parmi les pauvres et pratiquement tous les gouvernements du monde entier ont soutenu l’idée d’un «transfert de revenus» aux pauvres. Les enfants et les parents qui se précipitent pour récupérer les repas gratuits qui sont distribués ici et là sont un spectacle humiliant. La faim est endémique. Le rang de l’Inde dans l’indice de la faim s’élevait à 94 (sur 107) en 2020. Les 20 000 crores de roupies alloués au projet Central Vista soutiendront 4000 crores de repas gratuits ou un repas par jour pour 40 crores d’enfants pendant 100 jours. La seule force inébranlable et inébranlable est le gouvernement Modi. La victime est la compassion.

Le 19 mai, l’Economic Times a publié un graphique montrant que le nombre de vaccinations administrées par jour avait diminué. Le nombre était tombé d’un sommet de 42,65,157 le 2 avril. Il était inférieur à 20 lakhs pendant six jours consécutifs. Le journal a fait trois commentaires:

* La diminution régulière de la vaccination indique un manque d’approvisionnement.

* Le gouvernement et les fabricants de vaccins disent que la capacité a augmenté.

* Cette capacité accrue n’est pas encore apparue dans l’offre.

Il y avait d’autres points de données pertinents comme la capacité revendiquée et la production et l’offre réelles de Covishield et Covaxin. Sur le seul autre vaccin approuvé, le Spoutnik V, seulement 1,56 000 doses environ ont été importées en Inde à ce jour. La moyenne quotidienne des vaccinations administrées en mai (jusqu’au 19 mai) était de 16,85 000. La capacité de vacciner plusieurs fois plus est là (par exemple, le 2 avril) mais il n’y a pas de vaccins. Pourtant, le ministre de la Santé de l’Union répète, comme un perroquet, «les vaccins ne manquent pas». Chaque ministre d’État à la Santé hurle, ainsi que des milliers de personnes à la recherche d’un créneau de vaccination. Sans se décourager, le gouvernement central prétend vacciner tous les Indiens adultes d’ici le 31 décembre 2021 (à raison de 35,00 000 x 2 doses par jour pendant les 200 jours restants)! La victime est la crédibilité.

État de droit et fédéralisme

Le 15 mai, la police de Delhi a interrogé M. BV Srinivas, président de l’IYC, sur la manière dont il avait pu mobiliser des concentrateurs d’oxygène et des médicaments et les distribuer aux nécessiteux. Le même jour, la police de Delhi a arrêté 24 personnes et les a accusées d’avoir collé des affiches demandant au Premier ministre: «Pourquoi avez-vous exporté les vaccins destinés à nos enfants? Le ministre de l’Intérieur et le LG de Delhi détournèrent les yeux. Personne n’a été en mesure de dire quelle loi avait été violée. La victime est la primauté du droit.

Le 17 mai 2021, la CBI a arrêté deux ministres d’État et un député du Bengale occidental sur un acte d’accusation daté du 7 mai mais déposé le 17 mai au sujet d’une opération de piégeage d’agents publics menée en 2014. Une caution a été accordée sur le même le jour même, l’ordonnance de mise en liberté sous caution a été suspendue par la Haute Cour de Calcutta dans la nuit du même jour, et une requête en rappel de l’ordonnance de suspension est entendue par la Cour. Laissons la loi prévaloir, mais la victime est le fédéralisme. Si un ministre central est arrêté par un gouvernement d’État pour un crime présumé commis dans cet État, je suppose que la loi prévaudra alors aussi. La victime sera toujours le fédéralisme.

Combattez la pandémie, comptez les victimes.

