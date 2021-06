À travers le miroir : attirer de grands gisements de capitaux pour la transition verte

Alors que nous nous dirigeons vers la 26e réunion de la Conférence des Parties (COP 26) plus tard cette année, la pression sur ces engagements par les pays va augmenter. (Image représentative)

L’Inde est signataire et ardent défenseur de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le seul grand pays en voie de réduire ses émissions, comme convenu dans le cadre de la convention de Paris. On s’attend à ce que ces transitions soient positives pour l’économie en nettoyant les émissions, en créant de nouveaux emplois et en favorisant la croissance économique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que l’Inde devra investir 1,4 billion de dollars au cours des 20 prochaines années dans le processus.

La transition vers l’énergie propre nécessitera un financement pour répondre à ces importants besoins d’investissement. Ces investissements comprennent des technologies qui peuvent être (1) naissantes et donc susceptibles d’échec même après le déploiement de capitaux importants, (2) coûteuses et donc inabordables pour les citoyens et les consommateurs de certains pays, ou (3) simplement trop nouvelles ou protégées par brevet pour transfert transparent entre les différentes nations. Le financement vert nécessite de trouver le bon capital prêt à prendre des risques d’échec, ou prêt à garantir des rendements relativement inférieurs, ou à combiner la technologie avec le financement.

Nous examinons les trois C du financement vert.

Des pays

Les pays s’engagent à atteindre des objectifs nets zéro au cours des 3 à 4 prochaines décennies. Alors que nous nous dirigeons vers la 26e réunion de la Conférence des Parties (COP 26) plus tard cette année, la pression sur ces engagements par les pays va augmenter. Ces réflexions ont fait écho à la table des négociations mondiales pendant des années, en particulier à la COP de Cancun en 2010, où le communiqué disait : «[I]Les pays industrialisés se sont engagés à fournir des fonds s’élevant à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour soutenir des actions d’atténuation concrètes par les pays en développement qui sont mises en œuvre de manière transparente. Ces fonds proviendraient d’un mélange de sources publiques et privées.

Le Fonds vert pour le climat (FVC) a ainsi été créé. Selon son rapport annuel 2020, l’afflux de stocks promis (au cours des années de ses opérations jusqu’à ce jour) est d’environ 10 milliards de dollars et les projets financés sont d’environ 7,5 milliards de dollars. C’est peut-être un démarrage plus lent que prévu à Cancun. Le récent changement des priorités politiques envers le changement climatique dans le monde signifie que des fonds comme le FVC pourraient voir de nouveaux afflux importants. Ces fonds peuvent devenir un canal approprié pour le financement de technologies à haut risque ou à longue gestation dans les pays en développement.

De même, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), mis en place par 40 pays donateurs, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Australie, a jusqu’à présent financé 78 projets d’une valeur de 570 millions de dollars en subventions et de 4,8 milliards de dollars en cofinancement en Inde. .

Entreprises

Les grandes entreprises de combustibles fossiles ont fait l’actualité ces derniers temps en raison des votes des actionnaires sur le changement climatique ou des décisions de justice les ordonnant d’être agressives dans la réduction de leur empreinte carbone. À l’échelle mondiale, les réglementations sur les émissions sont de plus en plus strictes. Les sondages montrent que le jeune consommateur du millénaire est plus disposé à soutenir les produits d’entreprises soucieuses de l’environnement. Avec de tels vents arrière sociaux, politiques et financiers, les entreprises se tournent naturellement vers les technologies Green Frontier.

Cela présente un embranchement pour les entreprises de l’industrie des combustibles fossiles. Ils ont des investissements qui continuent de générer des flux de trésorerie disponibles qui ne peuvent pas être réaffectés au même secteur. Ils peuvent soit remettre de l’argent aux actionnaires, soit investir dans de nouvelles technologies ou entreprises vertes. Pour les entreprises qui souhaitent se diriger vers le zéro net, restituer des liquidités aux actionnaires n’est pas une option matérielle – leurs produits et processus continueront de vomir des émissions et, par conséquent, passer au zéro net nécessite des investissements dans des technologies qui réduisent le carbone de l’atmosphère. Des entreprises comme la société néerlandaise Ørsted sont en train de passer d’une société pétrolière à une société éolienne offshore avec des actionnaires acceptant des rendements inférieurs.

Ces entreprises, encouragées par les réglementations et les investisseurs, peuvent offrir à la fois du capital-risque pour les nouvelles technologies et une puissance musculaire pour déployer rapidement la technologie à travers le monde. Un exemple en est le fonds d’investissement climatique de plus d’un milliard de dollars de l’Oil and Gas Climate Initiative avec un portefeuille de 19 investissements dans des technologies à faible émission de carbone. Le fonds est soutenu par certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières, notamment Aramco, BP, Chevron, Exxon et Shell.

Marchés du carbone

Au fur et à mesure que les pays se rapprochent du zéro net, ils se heurteront à des contraintes contraignantes sur le carbone que les entreprises (ou les consommateurs) de ces pays peuvent émettre. Pour tenir leurs engagements, les pays devront passer à une version des systèmes de plafonnement et d’échange : certaines unités d’émissions seront disponibles dans le pays et si les entreprises doivent dépasser cela, elles devront acheter des « crédits carbone » auprès d’entreprises au sein de ou à l’extérieur. Ce système a fonctionné, notamment en Europe, où les prix ont atteint 50 euros la tonne de carbone.

Pour mettre ce chiffre en perspective, les émissions totales d’équivalent carbone dans le monde sont d’environ 50 milliards de tonnes par an. Si chaque unité d’émission de carbone était évaluée aux prix actuels, cela équivaudrait à 2 500 milliards de dollars par an. Nous n’accordons pas beaucoup d’importance à ce nombre car il est volatile et sujet à de nombreux ajustements – l’idée est d’avoir une idée de l’ampleur ici. À mesure que les quotas d’émission diminuent, les prix peuvent encore augmenter même si les émissions diminuent. De tels marchés du carbone peuvent créer des ressources importantes pour le transfert entre les pays, ce qui rend de nombreux projets viables dans les pays en développement. Des accords mondiaux comme le Protocole de Kyoto doivent être mis en place pour faire bouger ce marché.

Le rôle de la politique

Les grands besoins de financement en Inde nécessitent le soutien des décideurs politiques pour attirer des investissements privés provenant des trois sources ci-dessus. L’innovation politique est nécessaire pour (1) identifier les technologies qui fonctionnent pour l’Inde et les transformer en entreprises viables, (2) exécuter des plans de transition justes et équitables pour les personnes et les industries touchées, et (3) permettre de nouveaux instruments et sources de capital à partir des 3C ci-dessus pour que le financement circule plus efficacement.

Alors que l’Inde se dirige vers son objectif d’une économie plus propre et plus verte de 5 000 milliards de dollars, une feuille de route pour attirer la finance verte doit être mise en place.

(Avec des contributions de recherche d’Anya Bharadwaj)

L’auteur travaille avec le Fonds national d’investissement et d’infrastructure. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.