À travers le miroir : que peuvent apprendre les villes indiennes de New York ?

Écrivant récemment sur LinkedIn, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré : « La 15e Commission des finances et plusieurs universitaires ont souligné l’importance cruciale d’une fiscalité immobilière saine. La troisième réforme exigeait des États qu’ils notifient les taux planchers de l’impôt foncier et des redevances d’eau et d’assainissement, conformément aux valeurs indicatives des droits de timbre pour les transactions immobilières et les coûts courants respectivement, dans les zones urbaines. Cela permettrait d’offrir une meilleure qualité de services aux citadins pauvres et à la classe moyenne, de soutenir de meilleures infrastructures et de stimuler la croissance. L’impôt foncier est également progressif dans son incidence et donc les pauvres des zones urbaines en bénéficieraient le plus. Cette réforme profite également aux personnels communaux qui sont souvent confrontés à des retards de paiement des salaires. 11 États ont achevé ces réformes et ont obtenu un emprunt supplémentaire de 15 957 crores INR. »

Dans un OpEd plus tôt cette année, nous avions exploré comment le financement des infrastructures urbaines pourrait être rendu plus viable et plus dynamique. Dans l’article, trois aspects clés ont été mis en évidence : (1) les revenus prévisibles des organismes locaux urbains (ULB), (2) le renforcement des capacités et (3) la création de produits innovants. L’importance de l’impôt foncier dans la création de revenus prévisibles est bien connue. La plupart des obligations émises par les ULB en Inde (d’un montant d’environ Rs 50 milliards) sont adossées aux recettes fiscales foncières de l’organisme dans leurs mécanismes de séquestre.

Lier l’urbain et le vert

En 2019, New York a adopté le Climate Mobilization Act. La loi locale 97 de 2019 fixe des plafonds d’émissions pour les bâtiments de plus de 25 000 pieds carrés à partir de 2024, ce qui réduira les émissions de carbone d’au moins 40 % d’ici 2030 et de plus de 80 % d’ici 2050 des bâtiments concernés.

Les bâtiments qui ne s’y conforment pas seront passibles d’amendes fixées à 269 $ par tonne d’émissions dépassant le plafond de chaque bâtiment au cours d’une année donnée. Environ 50 000 bâtiments devraient être touchés par la loi. Cette loi devrait réduire les émissions de carbone de la ville de New York de 6 millions de tonnes, créer 26 700 emplois verts et prévenir de 50 à 130 décès prématurés chaque année.

Une grande partie du changement devrait provenir de la réduction de la consommation d’énergie en améliorant les systèmes de chauffage et de refroidissement et en modernisant les appareils électriques. La réduction des émissions est également possible grâce aux installations solaires sur les toits. Différents types de bâtiments (du parking aux hôpitaux) auront un objectif de gaz à effet de serre (kg/pi²) compris entre 4,3 et 23,8 entre 2024-29, qui se réduira à entre 1,1 et 11,9 d’ici 2030-34. D’autres aspects comme un fonds de 30 millions de dollars pour l’accélérateur de rénovation pour une assistance technique gratuite, le traitement du stockage des batteries, l’impact d’un réseau non vert, etc., sont également détaillés.

Une loi locale correspondante 95 de 2019 exige également que les qualités énergétiques soient affichées sur les bâtiments de plus de 25 000 pieds carrés.

Du carbone aux investissements

Le prix du carbone codé en dur dans la loi (269 $ la tonne) est nettement plus élevé que le coût actuel du carbone échangé (entre 10 $ et 50 $ la tonne dans toutes les zones géographiques). Alors que certaines prévisions s’attendent à une tendance à la hausse du prix du carbone, d’autant plus que les pays commencent à approcher leurs objectifs de pic d’émissions d’ici 2030 et de zéro net d’ici 2050, le prix élevé du carbone actuellement intégré offre une bonne raison pour que les bâtiments se conforment à la loi .

Dans un autre OpEd, nous avions mis en évidence trois pistes de financement des investissements verts : (1) les pays, (2) les entreprises et (3) le carbone. New York utilise le prix du carbone pour conduire le changement. Selon la réalité, soit la ville aurait réduit ses émissions via la participation sociale, soit des fonds seraient générés pour que la ville entreprenne des activités compensatoires de réduction des émissions.

Un tel flux de revenus peut être utilisé pour soutenir un financement obligataire durable : le paiement sur l’obligation peut être structuré de telle manière que si les niveaux d’émission sont faibles, le paiement sur l’obligation est faible (c’est ce les financiers obligataires durables exigent) ; cependant, si les niveaux d’émission ne diminuent pas comme prévu, le paiement plus élevé de l’obligation peut être financé par le recouvrement des amendes. Une émission obligataire durable sur le dos de cette loi peut permettre aux villes de créer des investissements immédiats pour améliorer la vie de ses citoyens et augmenter leur productivité.

Construire le modèle pour l’Inde

L’utilisation du prix comme incitation (ou dissuasion) a une forte justification économique. La loi utilise la terminologie des amendes pour les bâtiments ; il aurait également pu être étiqueté comme une contribution des bâtiments à un «fonds vert», s’ils ne sont pas en mesure de se «verdir» eux-mêmes. Un tel étiquetage ou justification d’une politique peut aider à créer un alignement politique et un consensus social.

New York prévoit de mettre en place un mécanisme crédible de collecte des amendes en cas de non-respect des exigences en matière d’émissions. Cette crédibilité de l’application est essentielle pour rendre l’initiative réelle. Mettre un prix élevé sur le carbone donnera lieu à de nombreuses expérimentations de la part des habitants : il peut y avoir des enseignements intéressants. Les villes indiennes ont eu du mal à percevoir les impôts fonciers, comme l’ont documenté les études économiques précédentes et comme l’atteste le programme d’incitation annoncé par le Premier ministre. Cela nécessitera de développer une capacité crédible au sein de l’ULB pour identifier, mesurer, facturer et collecter les montants.

L’Inde a autorisé les compagnies d’électricité à vendre de l’électricité verte aux citoyens. De nombreux clients urbains reçoivent désormais des offres de leurs fournisseurs d’électricité pour payer une petite prime pour se faire livrer de l’électricité verte. Associer cette initiative à une incitation à s’orienter vers le verdissement de leur société (et pas seulement de leurs logements) peut contribuer à réduire la teneur en carbone du réseau et les émissions de la ville.

Un coup de pouce politique pour rendre les « villes intelligentes » plus vertes peut créer une situation gagnant-gagnant pour les citoyens, les villes et le monde en général.

