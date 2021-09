À travers les portes du « Lidl russe »

in

Malgré tout le buzz médiatique autour du nouveau discounter, Mere semble sortir de nulle part.

Un instant, vous traversez Ribbleton, une banlieue de Preston, devant un cimetière bien entretenu et des maisons en briques rouges, avant que le « Lidl russe » n’apparaisse à la fin d’un modeste défilé.

Je me suis garé et j’ai marché jusqu’à l’entrée, qui avait cinq panneaux « Nous sommes ouverts » collés sur la vitre. J’ai eu le temps de les lire car les portes ont mis sept ou huit secondes à coulisser, avec précaution, pour s’ouvrir.

Ma première impression fut celle de l’allée centrale d’un Aldi ou d’un Lidl, avec leurs bonnes affaires aléatoires et obscures, réparties sur l’espace d’un magasin de taille moyenne.

L’intérieur de Mere se situe quelque part entre minimaliste et brutal. Même les étagères semblaient trop luxueuses : presque tout était empilé sur des palettes en bois.

Dans ce qui ressemblait à une tentative de rehausser l’atmosphère, les murs et les caisses – une seule était utilisée – étaient recouverts d’une teinte jaune lumineuse.

Bien sûr, Mere se considère comme un tueur d’Aldi, prétendant réduire d’environ 30% ses rivaux discounters. Son esthétique est bon marché, pas chic.

Je me suis frayé un chemin devant des piles de piles et une marque de bonbons que je ne reconnaissais pas, en suivant un couple qui était entré juste avant moi.

Mere suit le modèle de base du discounter consistant à acheter en gros, et tout semblait indiscriminé et massif – rien de plus que le rouleau de papier toilette, qui occupait tout un coin du sol.

Cela a poussé la maxime de Jack Cohen « empilez-les haut, vendez-les bon marché » à des extrêmes vertigineux. Trois marques de papier toilette, dont 2,70 £ pour un paquet de 24, étaient si hautes qu’elles nous éclipsaient comme une forteresse de papier.

Une tour de Cusheen – 3,70 £ pour 24, bien que je ne puisse pas valider la qualité – se tenait à environ dix pieds de haut contre l’un des murs.

En mars 2020, lors de la première vague de coronavirus, les acheteurs ont peut-être essaimé les rouleaux de papier toilette et les désinfectants pour les mains empilés (j’avais repéré quatre marques près de l’entrée).

Par un chaud samedi matin, 18 mois plus tard, il n’y avait encore que trois clients dans le magasin.

Laissant le couple bouche bée devant l’étalage montagneux, j’ai contourné les boîtes de sacs à dos et de tire-bouchons et me suis dirigé vers la section nourriture.

De simples cadres ont admis que ce ne sera jamais la destination du magasin hebdomadaire. Même ainsi, la viande et le poisson étaient définitivement inexistants, et la seule trace de fruit était une boisson à la fraise près du mur.

Les agrafes étaient rares. Il y avait cependant suffisamment de haricots borlotti et de boîtes de maquereau pour nourrir la population de Preston.

Quelques personnes de plus étaient entrées dans le magasin à ce stade. Un homme, qui s’attardait à proximité, m’a dit que cela lui rappelait son séjour en Yougoslavie.

J’ai tourné mon attention vers les tomates hachées sur ma droite appelées, incroyablement, Tat. De manière tout aussi incroyable, ils coûtent 39 pence pour une boîte du poids et de la circonférence d’un obus d’artillerie.

L’associer à des pâtes ne vous coûterait que 23 p.

Cependant, le vin, que j’ai passé en route vers le «Pasta Soprano», s’est avéré décevant à près de 8 £ le litre pour une boîte de trois litres.

J’ai fait marche arrière et me suis dirigé vers la section réfrigérée, passant devant l’un des membres du personnel comme je l’ai fait.

Mere prétend avoir huit employés dans son magasin de Preston, mais il n’y en avait que deux dans l’atelier. Ils formaient une curieuse paire : l’un déplaçait sans cesse le stock sur les palettes en bois, l’autre se tenait près de la caisse comme si elle avait été abandonnée.

En me frayant un chemin à travers les lourdes bandes de plastique de la porte de la section laitière, la température a chuté.

Aussi froide qu’elle soit, cette pièce était la meilleure du lot.

Il y avait quelques bizarreries – du lait mis en bouteille en litres et une mystérieuse boîte de “Danish Combi” – mais il était bien approvisionné en fromages d’un fournisseur local. Il y avait même des étagères.

Des blocs de taille décente de Lancashire Crumbly se sont vendus pour 1,20 £ (peut-être que la direction était consciente du comté dans lequel ils se trouvaient ?)

En rentrant dans la chaleur relative du rez-de-chaussée de Mere, j’ai demandé à l’un des membres du personnel depuis combien de temps le magasin était ouvert.

— Trois semaines, répondit-elle. “Mais…”

J’ai attendu qu’elle finisse mais elle a juste souri à la place.

Étant donné que la direction prétend vouloir ouvrir 300 magasins à travers le pays, ce magasin de taille moyenne – il y avait environ six clients à ce stade – n’avait pas l’impression de surfer sur une vague de demande des consommateurs.

D’un autre côté, Mere avait réussi à s’implanter solidement sur le terrain des discounters depuis son lancement en Allemagne en 2019. Il doit faire quelque chose de bien.

En franchissant les portes coulissantes pour la dernière fois, j’ai vu le couple se débattre avec des brassées de papier toilette.