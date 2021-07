A Tribe Called Quest dit qu’ils n’ont jamais autorisé un NFT de leur catalogue

A Tribe Called Quest DJ et producteur Ali Shaheed Muhammad a repoussé les informations selon lesquelles le groupe de hip-hop aurait vendu aux enchères une participation enregistrée de 1,5% dans ses cinq premiers albums en tant que jeton non fongible (NFT), visant à la fois Royalty Exchange et Panneau d’affichage dans un message enflammé.

La controverse entourant l’enchère NFT semblait commencer le mardi 29 juin dernier, lorsque Billboard a publié un article sur une vente aux enchères NFT d’échange de redevances pour une participation enregistrée de 1,5% dans les cinq premiers albums studio de A Tribe Called Quest. Selon le post Facebook d’Ali Shaheed Muhammad, cet article indiquait à l’origine qu’A Tribe Called Quest s’était arrangé pour vendre la propriété intellectuelle lors de la vente aux enchères de 24 heures.

«À l’époque, Billboard savait que ces mots n’étaient pas vrais, mais a formulé l’histoire de manière à gagner des clics. Ils ont maintenant changé l’article », a écrit la fondatrice Lucy Pearl, 50 ans. « D’autres publications « journalistiques » ont pris le fil d’actualité original et ont été diffusées avec le titre trompeur. »

Concernant les changements post-publication de l’article évoqués par Ali Shaheed Muhammad, l’ouvrage précise actuellement que « la part à vendre aux enchères appartient à un tiers ; A Tribe Called Quest n’était pas impliqué dans l’accord. La pièce ne semble cependant pas mettre en évidence les scrupules de Mahomet.

En outre, les rapports selon lesquels A Tribe Called Quest avait déménagé pour se séparer de la tenue ne sont «pas vraiment vrais», les relais de messages de plus de 500 mots de Muhammad, car aucun membre du groupe de hip-hop nominé aux Grammy n’a partenariat avec Royalty Exchange.

Au contraire, la plate-forme vieille de dix ans – qui a commencé à prendre en charge les enchères NFT au début du mois dernier – a hébergé la liste au nom d’un autre titulaire de droits, expliquant apparemment le faible prix de départ de l’enchère (35 000 $) et la durée susmentionnée de 24 heures. À titre de référence, la propriété intellectuelle s’est vendue pour 40,191 Ethereum, soit l’équivalent de 84 765 $ à la conclusion de la vente – un chiffre qui peut également être faible, étant donné que les chansons à portée de main ont généré 6 752 $ au cours des 12 derniers mois, selon la liste.

Lors de la négociation et finalement de la signature d’un contrat de cinq albums avec Jive Records (actuellement une filiale de SME) en 1989, a expliqué Muhammad, lui et Q-Tip étaient représentés par des individus nommés Ron Skoler et Ed Chalpin, ce dernier étant propriétaire d’une société appelée Entreprises PPX. A Tribe Called Quest n’avait “absolument aucune affiliation avec l’un ou l’autre de ces messieurs autres qu’eux nous représentant en tant qu’avocat/”agent” dans la négociation de l’accord avec Jive. “

PPX “a ajouté une clause à notre accord stipulant qu’ils reçoivent un pourcentage de notre fonds d’enregistrement CHAQUE fois que nous commençons à enregistrer un nouvel album”, poursuit l’explication de Muhammad, lui et les autres membres du groupe découvrant la “clause cachée” à l’époque où ils ont commencé à enregistrer The Low End Theory en 1991. Ils ont ensuite “contesté la clause”, Chalpin perdant un procès qu’il avait intenté contre A Tribe Called Quest, selon le texte.

Le fondateur de PPX a fait appel, car « il était riche et avait les poches profondes à plaider ». Mais A Tribe Called Quest, parce qu’il avait un album qui se vendait « lentement » et était « profondément endetté envers notre maison de disques », a signé un contrat pour créer un autre album pour Jive, qui, en échange, « a fait disparaître le problème du PPX. ou alors nous avons pensé.

“Apparemment, PPX a vendu sa part d’un règlement qu’ils ont conclu avec Jive Records à un individu qui a conclu un partenariat avec Royalty Exchange. Soyez clair que c’est le NFT qui a été créé et mis aux enchères.

« Si nous avions su que ce pourcentage de notre art était disponible, nous l’aurions acheté directement auprès de PPX Enterprises car il n’aurait jamais dû être vendu par Jive Records », a terminé Muhammad.

Il convient de noter en conclusion qu’Ed Chalpin est décédé en 2019, et il est possible qu’une autre partie soit devenue propriétaire de PPX. Séparément, Royalty Exchange ne semble pas avoir divulgué publiquement l’identité du vendeur (ou commenté publiquement la controverse).

Plus largement, l’épisode est le dernier d’une série de différends récents impliquant des NFT englobant la propriété intellectuelle de la musique, car le co-fondateur de Jay-Z et Roc-A-Fella Records, Damon Dash, reste impliqué dans une confrontation devant un tribunal à enjeux élevés. Malgré (et peut-être à cause) de ce désaccord très médiatisé, Jay-Z a célébré le 25e anniversaire de son premier album, Reasonable Doubt, avec une vente aux enchères d’œuvres d’art commémoratives NFT chez Sotheby’s. La pièce, intitulée Heir to the Throne, a rapporté 138 600 $.