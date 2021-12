À trois reprises, Floyd Mayweather a failli perdre son record d’invincibilité 50-0 d’Oscar De La Hoya à Marcos Maidana

Floyd Mayweather a pris sa retraite de la boxe avec un dossier professionnel parfait de 50-0.

Le champion du monde historique des cinq poids a prouvé sans aucun doute qu’il est le plus grand combattant de son époque en conquérant à peu près tous les autres détenteurs de titres pertinents qui ont concouru en même temps que lui.

. – .

Mayweather a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0 et des millions en banque

Manny Pacquiao a été outboxé au galop, Juan Manuel Marquez a subi le même sort, et même un jeune Canelo Alvarez n’a pas pu frôler la victoire.

Son dernier combat a eu lieu en 2015, mais il y a eu des filatures d’argent après cela – battre Conor McGregor en 2017 a porté son total à 50 et il y a eu une exposition lucrative contre Logan Paul plus tôt dans l’année.

Le YouTuber a donné un bon compte de lui-même, mais n’a finalement pas gagné, cependant, il y a trois combattants qui ont poussé Mayweather sur 12 rounds et ont presque mis fin à sa séquence d’invincibilité.

En fin de compte, ils ont tous échoué dans leur quête pour vaincre la star livre pour livre, mais ce furent de loin les tests les plus difficiles de sa carrière emblématique…

. – .

Tous les combats de Mayweather n’ont pas été aussi faciles que le combat de Pacquiao s’est avéré être

José Luis Castillo I

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois le 20 avril 2002, Castillo a donné à Mayweather tout ce qu’il pouvait gérer.

Les trois juges ont marqué les quatre premiers tours pour l’Américain, mais le Mexicain l’a ensuite entraîné dans une bagarre inattendue et a semblé tourner le combat en sa faveur.

Un jeune Floyd a eu du mal à faire face à la pression intelligente de Castillo alors qu’il coupait efficacement l’anneau et décochait des coups de corps.

Castillo a terminé le combat en force et beaucoup ont estimé qu’il en avait fait assez pour conserver son titre WBC des poids légers, mais les juges l’ont vu différemment.

. – .

À ce jour, beaucoup pensent que Castillo a été volé lors de leur premier combat

Bien que le juge non officiel de HBO, Harold Lederman, ait marqué le concours 115-111 en faveur de Castillo, le verdict officiel a été une victoire unanime pour Mayweather avec des scores de 116-111, 115-111, 115-111 en sa faveur.

Le verdict a été hué par la foule lorsqu’il a été officiellement annoncé et a conduit à un match revanche.

Floyd s’était plaint d’une blessure à l’épaule lors du premier combat et avait donc été opéré avant de se revoir.

Dans son tout prochain combat huit mois plus tard, Mayweather a rectifié la controverse perçue avec un affichage de boxe intelligent et prudent.

Il n’y avait aucun doute sur le match revanche, que Floyd a remporté 116-113, 115-113, 115-113.

. – .

Mayweather a remporté le match revanche de manière convaincante

Oscar De La Hoya

Le 5 mai 2007, Mayweather a remporté le combat qui lui a valu le statut de plus grande star de la boxe.

L’icône américano-mexicaine De La Hoya n’a cependant pas abandonné ce titre facilement.

Mayweather faisait ses débuts au poids super-welter (154 livres) – son poids maximum – et Oscar a utilisé son avantage de taille efficacement, mesurant 160 livres par rapport aux 150 livres de son adversaire le soir du combat.

Au début, De La Hoya a pressé Mayweather lorsqu’il l’a piégé contre les cordes et a tenté de le marteler au corps et a eu un certain succès, bien que Mayweather se soit parfois avéré insaisissable.

« Money » a riposté au milieu des tours alors que le champion commençait à se fatiguer.

Après avoir surmonté les premières étapes difficiles, Mayweather a pris le combat sur les tableaux de bord des juges, bien que de justesse.

Le combat était une décision partagée avec deux officiels marquant 116-112 et 115-113 à Floyd, tandis que l’autre l’avait 115-113 en faveur de De La Hoya.

Cela s’est avéré être le seul combat de toute la carrière de Mayweather dans lequel un juge a marqué contre lui.

. – .

De La Hoya n’a pas pu maintenir son rythme pendant 12 tours

Marcos Maidana I

Alors qu’il entrait dans la dernière étape de sa carrière, Mayweather a été entraîné dans une dernière bataille de bout en bout.

Le 3 mai 2014, il a affronté l’Argentin Maidana qui avait récemment brutalisé le protégé de Floyd Adrien Broner, lui infligeant sa première défaite professionnelle.

Maidana était un outsider important ayant déjà été battu par Amir Khan, mais a agi comme l’agresseur dès le début.

Il a mené le combat contre Mayweather d’une manière peu orthodoxe et bagarreuse et l’a forcé contre les cordes.

Mayweather a dû boxer intelligemment pour pouvoir réussir ses contres et a pu en faire assez pour gagner à nouveau.

. – .

Maidana met une pression intense sur Mayweather

Le combat a été une décision majoritaire avec deux officiels marquant 117-111 et 116-112 contre Mayweather, tandis que l’autre a fait match nul 114-114.

Le futur président américain Donald Trump était aux premières loges et a tweeté – à partir de son compte désormais suspendu – qu’il estimait que la décision était une honte et que le combat était arrangé.

Cependant, il n’est pas connu pour être le plus fiable avec ce genre d’accusations.

CompuBox a rapporté que Mayweather avait été touché plus de fois que dans aucun de ses 38 combats précédents qu’ils avaient comptés.

Ils ont dit que Marcos a décroché 221 de ses 858 coups (26 %), tandis que Floyd a décroché 230 de ses 426 (54 %).

Comme avec Castillo 12 ans plus tôt, Mayweather a accepté une revanche immédiate et a remporté le deuxième combat de manière convaincante pour régler le débat.

2014 Golden Boy

Mayweather a passé le test à 37 ans et a pris sa retraite invaincue