A trouvé un emploi? Savoir investir à 20 ans pour être vraiment riche à 30 ans

Lorsque nous sommes au début de la vingtaine, la plupart d’entre nous deviennent en fait un adulte. Bien qu’il soit agréable de grandir, c’est aussi le moment où beaucoup d’entre nous entrent sur le marché du travail avec la prise de conscience que nous devons travailler sérieusement et gagner pour payer les factures et vivre le genre de vie que nous désirons.

Le début de la vingtaine est également la période où, en prenant quelques mesures intelligentes, vous pouvez vous assurer d’être riche dans la trentaine et au-delà. Vous pouvez rendre cela possible en faisant travailler votre argent pour vous en suivant une stratégie d’investissement intelligente de manière disciplinée.

Lorsque vous êtes au début de la vingtaine, vous devez avoir entendu dire que le temps est de votre côté et que votre argent peut s’accumuler. En fait, ce qui se passe, c’est que si vous commencez à investir à l’âge de 20 ans et investissez jusqu’à 55 ans, le corpus final sera beaucoup plus important que ce que vous pourriez obtenir en investissant à partir de 25 ans en raison de la puissance de la capitalisation. Au départ, vous ne verrez pas grand-chose. Mais si vous commencez à investir tôt, vous obtiendrez des rendements incroyables, en raison de la composition à un âge plus avancé.

Vous serez surpris d’apprendre que même Warren Buffet a commencé à investir à l’âge de 11 ans. Actuellement, il a une valeur nette d’environ 103 milliards de dollars. Fait intéressant, environ 100 des 103 milliards de dollars sont venus après le 65e anniversaire de Warren Buffet !

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment commencer à investir, combien investir et où investir.

Grâce à plusieurs applications, investir est aussi simple que de jouer à un jeu sur un smartphone de nos jours. Mais pour savoir combien vous devez investir, l’astuce est autant que vous le pouvez. Plus c’est mieux !

Combien investir

La première chose que vous devez faire est d’économiser autant que vous le pouvez pour investir. Pour cela, vous pouvez diviser vos revenus en trois catégories : Besoins, Désirs et Épargne.

Consacrez un pourcentage fixe de vos revenus à l’épargne. La règle du pouce est 50:30:20, c’est-à-dire 50 % pour les besoins, 30 % pour les désirs et 20 % pour les économies. Mais maintenant que beaucoup d’entre vous vivent dans leurs maisons en raison du travail à domicile, vous pouvez vous permettre de consacrer une plus grande partie de vos revenus à l’épargne.

Si vous consacrez un montant fixe à l’épargne, vous serez discipliné. Et, vous devez être discipliné dans la vingtaine pour de meilleurs rendements à un âge plus avancé. L’épargne que vous voulez faire chaque mois doit être un nombre réaliste. Vous devriez l’optimiser. Dépensez mais ne faites pas de folies !

Avant d’investir

Premièrement, il n’est pas juste de commencer immédiatement à investir. Au lieu de cela, vous devriez effacer vos dettes (cotisations de carte de crédit, prêts, etc.) car elles vous font payer des intérêts très élevés. Deuxièmement, assurez-vous d’avoir votre assurance vie et maladie. Les couvertures d’assurance sont nécessaires pour faire face aux urgences imprévues. Troisièmement, ayez un fonds d’urgence. Cela peut être égal à 3 à 6 mois de dépenses salariales. Un fonds d’urgence peut également être créé en même temps que l’investissement. Quatrièmement, investissez en vous-même. Apprenez de nouvelles compétences ou achetez de nouveaux équipements qui peuvent vous aider à gagner plus.

Où investir

Il y a trois options : Actions, Dette et Investissement alternatif

L’investissement en actions peut se faire via des actions directes ou des fonds communs de placement. Investir dans des actions directes est très lourd et délicat. Pour commencer, un fonds commun de placement en actions est une option facile pour investir dans des actions.

Il existe deux types de FM :

1. Fonds passifs (fonds indiciels)

2. Fonds actifs

Investir passivement signifie que le gestionnaire de fonds communs de placement n’a pas à y mettre son cerveau. Ici, le gestionnaire copiera aveuglément tous les indices et vous pourrez obtenir un rendement au moins équivalent aux rendements du marché.

Démarrer le SIP dans les fonds indiciels est une très bonne première étape car le rendement est équivalent au marché. C’est bon pour les débutants. Vous pouvez commencer à investir dans d’autres fonds lorsque vous commencez à en savoir plus à leur sujet. Avec un fonds indiciel, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant également.

Cependant, certains fonds dépassent encore les rendements du marché. Il n’est donc pas conseillé de mettre tout l’argent dans des fonds indiciels.

Dans l’investissement actif, le gestionnaire de fonds communs de placement met dans son cerveau. Mais vous devez faire des recherches pour trouver les meilleurs fonds à investir.

Comment choisir un bon fonds commun de placement

Vous devez consulter la fiche technique de l’OPC pour connaître

Historique Ratio des dépenses (1,3-1,5%, il ne devrait pas être supérieur à cela) Actif sous gestion (Un actif sous gestion important signifie que le fonds peut être considéré comme plus sûr) Profil des gestionnaires de fonds – Vérifiez son idéologie, ses antécédentsEntreprises dans le MF – Tout cocher les sociétés et les secteurs dans lesquels le fonds investit.

Dette

L’investissement par emprunt peut se faire directement. Mais il est déconseillé aux investisseurs particuliers. Il est préférable d’investir dans des fonds communs de placement de la dette. C’est aussi une bonne chose si vous investissez pour moins de cinq ans et pour réduire le risque global du portefeuille.

Un fonds commun de placement de dette est quelque chose dans lequel vous devriez chercher à investir pendant moins de 5 ans.

Types de fonds de dette

– Fonds ultra court terme/liquide (moins d’un an

– Court terme : 1-3 ans

– Moyen : 3-5 ans

– Long terme : 5+ ans

Tout en investissant dans un fonds commun de placement de dette, il est important de s’assurer que l’horizon temporel dont vous disposez, votre fonds de dette devrait avoir le même horizon temporel.

Comment sélectionner la dette MF

Vous ne devez pas rechercher des rendements excessifsVérifiez l’historique du gestionnaire de fonds de 10 ansVérifiez la qualité – 70 %, au moins noté AVérifiez où l’argent est investi – PSU, entreprise.Vérifiez le nom de la marqueVérifiez l’actif sous gestion

La règle de base pour investir dans la dette est qu’elle doit être égale à votre âge, mais en fonction de votre appétit pour le risque, vous pouvez l’augmenter ou la diminuer.

Au départ, vous devez sélectionner 1 à 2 bons fonds communs de placement, sélectionner 1 bon fonds commun de placement et commencer à investir. Idéalement, vous devriez garder votre investissement aussi simple que possible et discipliné pour vraiment profiter de la puissance de la capitalisation.

Options alternatives

Les options d’investissement alternatives sont l’or, la crypto-monnaie, les FPI, les actions étrangères, etc. Tous présentent des risques et des avantages variés. Vous devez les connaître avant d’investir.

Votre investissement dans des options alternatives représenterait environ 10 à 20 % de votre portefeuille.

Économie d’impôt

Pour économiser de l’impôt, vous pouvez investir dans des options telles que PPF, NSS, ELSS, dépôt fixe de 5 ans, etc.

Ce qui précède est basé sur une session de l'experte en finances personnelles Anushka Rathod lors du Sommet Thrive by Groww – Retail Investor le 15 août 2021.

