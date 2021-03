À un moment donné, nous paierons – De nouvelles données suggèrent que cela pourrait être le mantra des PSU centrales

Ce journal avait, l’année dernière en septembre, souligné que les cotisations du Centre, les UPE détenues par le central ainsi que celles appartenant aux gouvernements des États étaient probablement autour de Rs 7 lakh crore; et le nombre augmenterait encore si le crore de Rs 2,5 lakh dû à la Food Corporation of India devait être ajouté.

Traiter avec le gouvernement, ce journal a suggéré à plusieurs reprises, est probablement l’un des plus grands risques de contrepartie auxquels les entreprises sont confrontées, compte tenu de la durée pendant laquelle leurs cotisations s’accumulent. Dans un cas célèbre, Ajit Gulabchand de HCC a perdu son projet de ville de Lavasa alors que ses cotisations aux banques pour ce projet étaient bien inférieures à ce que NHAI lui devait contre les demandes d’arbitrage. Ce journal avait, l’année dernière en septembre, souligné que les cotisations du Centre, les UPE détenues par le central ainsi que celles appartenant aux gouvernements des États étaient probablement autour de Rs 7 lakh crore; et le nombre augmenterait encore si le crore de Rs 2,5 lakh dû à la Food Corporation of India devait être ajouté. Un article récent de Pavithra Manivannan et Bhargavi Zaveri du CMI-Finance Research Group dans The Leap Blog (bit.ly/3vY6uUn) – le blog est édité par l’économiste Ajay Shah – documente cela plus en détail, mais seulement pour 57 PSU centrales qui sont contrôlés par des ministères allant de l’industrie lourde au pétrole et à l’électricité.

Manivannan / Zaveri montrent que la moyenne annuelle – sur les FY18, FY19 et FY20 – des dettes impayées s’élevait à Rs 1,3 crore lakh. La valeur annuelle moyenne des achats, quant à elle, n’était qu’un cinquième de ce montant, à près de Rs 30 000 crore! Cela devrait expliquer comment faire des affaires avec le gouvernement signifie effectivement qu’une entreprise doit rester prête à rester impayée pendant de longues périodes. Peu importe que des sommes aussi importantes se traduisent par un resserrement du capital pour la croissance de l’entreprise et, plus important encore, par l’incapacité de payer d’autres entreprises associées et même des prêteurs. En un mot, si vous êtes en affaires avec le gouvernement, soyez prêt à faire déclarer vos prêts NPA si votre paiement est bloqué par le gouvernement. Alors que divers ministres ont, de temps en temps – le ministre des Finances Nirmala Sitharaman l’a dit pendant la pandémie – parlé de faire en sorte que les PSU acquittent leurs cotisations à temps, malheureusement, il n’y a pas eu trop de solutions qui ont fonctionné jusqu’à présent.

Maintenant que la plate-forme GSTN fonctionne, une solution consiste à générer des rapports 24h / 24 et 7j / 7 sur les commandes passées par les UPE ainsi que sur les paiements effectués; si cela est mis sur un tableau de bord, il y a de fortes chances qu’il y ait plus de pression pour effacer les cotisations plus rapidement, surtout si des sanctions pécuniaires pour retard de paiement sont intégrées dans le système. Une autre solution dont le FM avait parlé plus tôt est de permettre aux fournisseurs d’emprunter contre les cotisations de l’UPE; bien que cela améliorera leurs flux de trésorerie, le coût de cet emprunt sera probablement reflété dans les prix indiqués aux UAP.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.