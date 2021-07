à un pas de remporter le championnat des Baléares

in

Rafael Nadal fait une pause dans sa saison de tennis pour récupérer physiquement et mentalement et se préparer aux défis à la fin du cours, certains aussi importants que le combat pour lui US Open ou la lutte pour la Coupe des Maîtres, le seul grand tournoi qu’il n’a pas encore dans son palmarès.

En ce moment, il a déjà décroché deux grands rendez-vous de la saison. Le premier d’entre eux a été Wimbledon, qui est contesté ces jours-ci dans le Club de toute l’Angleterre de Londres après sa suspension la saison dernière en raison de la pandémie. Le tournoi britannique disposait d’une assurance importante qui couvrait les suspensions à risque, comme la pandémie de la Covid-19, et a décidé d’arrêter et de revenir en 2021.

Parallèlement à son absence de Wimbledon, Nadal a également décidé de descendre du train olympique et ne sera pas en Tokyo, où l’équipe espagnole aura de nombreuses pertes importantes, puisqu’il n’y aura pas de joueurs de tennis de la stature de Roberto Bautista. Ses absences se joignent également à celles d’autres personnalités comme celle de Dominique Thiem ou alors Serena Williams.

Poursuivant la saison de Nadal, l’Espagnol a terminé sa tournée sur terre battue très brûlée avec des participations très exigeantes à des tournois tels que Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome ou la Grand Chelem de Roland Garros. Par ailleurs, le tennisman espagnol a ajouté d’importantes victoires à Barcelone et dans la Ville éternelle, mais n’a pas pu compléter sa participation en soulevant son quatorzième Roland Garros. Là, il l’a vaincu Novak Djokovic, qui a fini par lever le Coupe des Mousquetaires.

L’objectif de Rafa Nadal est maintenant d’atteindre le différend de la US Open et de la tournée américaine dans les meilleures conditions pour se battre avec Djokovic pour ce record du Grand Chelem, un combat qui implique pleinement les deux stars avec Roger Federer. Là, Nadal tentera d’ajouter son grand numéro 21 pour continuer en tête de cette impressionnante liste.

Cependant, Nadal ne s’est pas complètement éloigné du sport. Après avoir profité de quelques jours de vacances à la plage et en mer, Nadal a repris ses entraînements, mais a aussi décidé de cultiver une de ses grandes passions en plus du tennis dans les dernières heures. Il s’agit de golf, où d’ailleurs celui de Manacor a aussi un talent, de moins en moins caché, et qui lui permet de remporter des succès importants.

Nadal et le golf

En fait, il conteste actuellement la Championnat des Baléares parcours de golf pour professionnels dans lequel il est en deuxième position, caressant même le leadership et le titre. Une position aussi méritoire que surprenante dans un tournoi organisé dans le À l’ouest du Marriott Golf Son Antem pendant les jours 3, 4 et 5 juillet.

A ce moment, il marche en deuxième position avec les mêmes coups que trois autres joueurs, Sébastien Garcia, vainqueur à cinq reprises, dont la dernière édition, Miguel Bisellach Oui Gerardo Mars. De plus, il est à deux coups de José Insua, leader du tournoi. Le concours a la présence de 18 professionnels et 27 joueurs amateurs et est valable pour le Classement mondial du golf amateur.

Déjà l’année dernière, en octobre, Nadal a laissé une belle performance dans ce même tournoi, terminant sixième avec cinq coups au-dessus du par du terrain pour un total de +9 lors de la compétition. Plus tôt, en août, il avait terminé quatrième de la Championnat de golf absolu des Baléares, qui est arrivé en tête au 10e trou, avec un -3 au cumulé, après un aigle.

