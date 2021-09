À une victoire : Novak Djokovic pourrait devenir le premier joueur masculin en 52 ans à remporter les quatre tournois majeurs en une seule année civile

Novak Djokovic a remporté la finale du simple messieurs Wimbledon 2021 à Londres. (AP/Fichier)

Par le juge Shahid

“Je vais traiter le prochain match”, déclare Novak Djokovic après avoir atteint la finale de l’US Open, “comme si c’était le dernier de ma carrière.”

Si jamais vous ne saviez pas à quoi ressemblerait son cri de guerre, il était là – prononcé avec un sourire dans un stade Arthur Ashe bondé. C’est un fait bien documenté que Djokovic aime chasser et établir de nouveaux records. Et quand il a travaillé son chemin pour entrer dans une telle position, pourquoi pas ?

En cette ère du tennis masculin qui ne se répétera peut-être plus jamais, trois noms se sont élevés plus haut que quiconque. Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic se tiennent sur un piédestal construit sur 20 titres du Grand Chelem chacun. Et ils regardent de haut l’écart confortable sur le reste du terrain de tennis – les seuls joueurs qui s’en approchent sont le duo ravagé par les blessures de Stan Wawrinka et Andy Murray, tous deux avec trois titres à leur actif, et les deux, avec une grande respect à eux, bien après leur apogée.

Mais Djokovic est sur le point d’aller mieux que ses plus grands rivaux. L’importance de la finale de dimanche, contre le talentueux Russe peu orthodoxe Daniil Medvedev, n’est pas seulement le possible 21e Chelem. C’est la chance de devenir le premier joueur masculin en 52 ans à remporter les quatre tournois majeurs en une seule année civile.

Le dernier homme à le faire, le grand Rod Laver en 1969, était là dans la loge VIP, regardant Djokovic vaincre Alexander Zverev en demi-finale. Nul doute que le légendaire Australien sera également là pour assister à la finale, attendant de voir si l’histoire sera créée. Mais Djokovic ne sera pas dérangé par tout cela.

“Je sais que tout le monde veut parler d’histoire, j’essaie juste de verrouiller ce que je sais qui fonctionne pour moi”, a-t-il déclaré.

Ce qui fonctionne pour lui, c’est la défense acharnée – peut-être la meilleure au monde – associée à un jeu offensif qui est devenu plus précis et plus dévastateur au cours des dernières années. Federer a l’agressivité gracieuse, Nadal a le top-spin fulgurant, Djokovic, un fondeur défensif, a la cohérence du jeu et une force mentale inattaquable pour l’accompagner. Sinon, comment quelqu’un surmonterait-il deux points de championnat contre Federer à Wimbledon pour sceller le titre comme il l’a fait en 2019.

C’était bien sûr son 16e titre. Il cherche maintenant à couronner une remarquable saison 2021 avec son 21e titre et à régler l’ensemble du débat sur le «Plus grand de tous les temps (GOAT)».

Pourtant, cela était en vue. Parmi les Big 3 du tennis, Djokovic était censé être celui qui détenait le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem au moment où le trio a décidé de se retirer. Les

Le Serbe a un jeu sur tous les terrains qui lui permet de dépasser les courts durs rapides ou lents, fait de lui une force sur l’herbe lente à Wimbledon, et sa course infatigable et sa ténacité font de lui un match parfait sur terre battue.

Et une fois qu’il a trouvé son rythme, on lui a rarement refusé. Nous l’avons vu lorsqu’il est devenu le premier homme depuis Laver à détenir les quatre titres du Grand Chelem en même temps, lorsqu’il a remporté les titres de Wimbledon et de l’US Open en 2015 et les Majors de l’Open d’Australie et de l’Open de France en 2016. Mais ce n’était pas le la même chose que de tout faire la même année, comme il le peut maintenant.

Et si cela arrive, il le fera de la manière la plus révélatrice.

Depuis que Nadal a remporté Roland Garros en 2015, Roland Garros est son domaine. Avant cette année, il n’avait perdu que deux fois sur la terre battue parisienne – contre Robin Soderling en 2009 et Djokovic en 2015. Aucun joueur n’avait jamais battu Nadal et remporté le titre lors de la même édition du Chelem. Jusqu’à cette année.

L’Espagnol avait démantelé Djokovic lors de la finale 2020, mais lorsqu’ils se sont rencontrés en demi-finale cette année, c’est Djokovic qui a remporté une victoire convaincante en quatre sets. En finale, il a surmonté un déficit de deux sets pour battre Stefanos Tsitsipas.

Le moment venu, le joueur de 34 ans sait passer les vitesses comme nul autre. Il l’a fait tout au long de l’US Open. Il a laissé tomber le premier set à Kei Nishikori, Jenson Brooksby, Matteo Berrettini, puis Zverev en demi-finale. Et puis il prend le relais à partir de là.

Il a actuellement remporté 27 matchs du Grand Chelem cette année. C’est une grande réussite en soi, et c’est quelque chose dont tout joueur de tennis, partout dans le monde, peut être fier. Mais pas Djokovic.

« Pourquoi devrais-je être heureux ? Le travail n’est pas fait. C’est le genre d’attitude que j’ai. Si jamais vous vouliez entendre un autre cri de guerre de Djokovic, c’était là.

