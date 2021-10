À Varanasi du Premier ministre, la remarque laconique de Priyanka Gandhi pour Modi – Vous pourriez aller à Lucknow, pas à Lakhimpur

Priyanka Gandhi a encore accentué son attaque contre Modi en disant que le Premier ministre a qualifié les agriculteurs protestataires de « Andolanjivi » et de « terroristes » tandis que CM Yogi les a traités de hooligans et a tenté de les menacer.

À la suite de l’incident de Lakhimpur Kheri, l’opposition n’est pas d’humeur à baisser la garde contre le gouvernement du BJP. Aujourd’hui, la dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi a fait des remarques laconiques à l’encontre du Premier ministre Narendra Modi, affirmant qu’il avait eu le temps de visiter Lucknow mais pas Lakhimpur. Priyanka a fait ces remarques lors de sa visite dans la circonscription du Premier ministre Modi, Varanasi. Elle a déclaré que Ashish Mishra, fils de l’Union MoS (Home) Ajay Mishra a fauché 6 agriculteurs avec son véhicule et que les familles de toutes les victimes ont demandé justice, mais le gouvernement protège le ministre et son fils.

« Le CM (Yogi Adityanath) protège le ministre du forum public. Le Premier ministre (Narendra Modi) est venu à Lucknow pour assister à la représentation de ‘Uttam Pradesh’ et d’Azaadi Ka Amrit Mahotsav mais n’a pas pu se rendre à Lakhimpur Kheri pour partager le chagrin des familles des victimes », a déclaré Priyanka Gandhi lors du rassemblement ‘Kisan Nyay’ à Varanasi.

Elle a encore accentué son attaque contre Modi en disant que le Premier ministre a qualifié les agriculteurs protestataires de « Andolanjivi » et de « terroristes » tandis que CM Yogi les a traités de hooligans et a tenté de les menacer. « Le même ministre (Ajay Kumar Mishra) a déclaré qu’il ferait en sorte que les agriculteurs protestataires se rangent dans les 2 minutes », a déclaré Priyanka Gandhi.

Poursuivant l’attaque, elle a affirmé que les agriculteurs protestaient depuis plus de 300 jours au cours desquels plus de 600 agriculteurs sont morts. « Ils protestent parce qu’ils savent que leurs revenus, leurs terres et leurs récoltes iraient à des amis milliardaires de ce gouvernement », a-t-elle déclaré.

Elle a également évoqué la question de la privatisation d’Air India. « Modi Ji s’est acheté deux avions pour Rs 16 000 crores l’année dernière. Il a vendu l’intégralité d’Air India de ce pays pour seulement 18 000 crores de roupies à ses amis milliardaires », a déclaré l’intéressé.

Le chef du Congrès a également allégué que seuls deux types de personnes sont en sécurité dans ce pays aujourd’hui – soit les dirigeants du BJP qui sont au pouvoir, soit leurs amis milliardaires.

Le Congrès avait organisé le rassemblement « Kisan Nyay » après l’incident de Lakhimpur Kheri au cours duquel 8 personnes ont été tuées dont quatre agriculteurs. Priyanka Gandhi était accompagnée du ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, et du député du parti Deepender Singh Hooda.

