A vendre : SAIL, NBCC, CPSE d’engrais sur la liste du gouvernement pour la privatisation

La participation de 65% du Centre dans le sidérurgiste primaire SAIL vaut environ Rs 29 600 crore aux prix actuels du marché, tandis que sa participation de 61,75 % dans NBCC vaut environ Rs 5 200 crore.

De nombreuses CPSE de grande et moyenne taille, la Steel Authority of India (SAIL) et l’entreprise de construction NBCC (Inde) figureront probablement sur la liste initiale des entreprises à privatiser, alors que le gouvernement s’engage sur la voie de la privatisation ou de la fermeture de toutes les CPSES dans les « secteurs non stratégiques » de manière progressive.

Les autres CPSE susceptibles de figurer sur la première liste sont Madras Fertilizers et National Fertilizers, a indiqué une source officielle.

SAIL possède cinq aciéries intégrées à Asansol, Bhilai, Bokaro Durgapur et Rourkela. Elle possède également trois aciéries spéciales ainsi qu’une usine de ferroalliages. Grâce à une flambée des prix mondiaux de l’acier qui se reflète également sur le marché intérieur, la société a déclaré un bénéfice net de 3 850 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22, contre une perte de 1 270 crores de Rs au trimestre correspondant il y a un an. Mardi, l’action SAIL a clôturé à Rs 110,35 sur l’ESB, en hausse de 1,05% par rapport au cours de clôture précédent.

NBCC, avec une large empreinte dans la construction civile, les projets résidentiels et commerciaux, y compris le réaménagement des colonies gouvernementales, a signalé une augmentation de 237% de son bénéfice net en glissement annuel à Rs 27 crore au T1FY22.

La Cour suprême a nommé NBCC en tant que consultant en gestion de projet pour mener à bien les différents projets du groupe Amrapali. L’acquisition de Jaypee Infratech (JIL) par NBCC est en instance. Le cours de l’action NBCC a clôturé à 46,85 sur l’ESB mardi, en baisse de 1,37% par rapport au cours de clôture précédent.

Après le récent transfert de la direction des entreprises publiques (DPE) du ministère des industries lourdes et des entreprises publiques au ministère des finances, le gouvernement a fait de la DPE la direction centrale de sélection des CPSE dans la sphère non stratégique pour la privatisation ou la fermeture. .

Le budget a dévoilé la « politique sectorielle stratégique » qui implique que le gouvernement aura une présence minimale dans les quatre grands secteurs tandis que les autres peuvent être privatisés ou fusionnés ou fermés. Ces quatre secteurs sont : l’énergie atomique, l’espace et la défense ; transports et télécommunications; électricité, pétrole, charbon et autres minéraux; services bancaires, d’assurance et financiers. Il existe environ 150 CPSE dans le secteur non stratégique.

