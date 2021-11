À vendre : Yacht de 10 M$, DOGE accepté

Les paiements en crypto-monnaie continuent de gagner du terrain dans le monde des produits de luxe, avec un yacht de 170 pieds en étant le dernier exemple.

Les propriétaires du VIANNE de construction italienne ont déclaré lundi dans un communiqué que les acheteurs potentiels pourront acheter le navire avec des jetons non fongibles (NFT) de « premier niveau » de CryptoPunk ou Collections Bored Ape Yacht Club.

Cela dit, un dépôt fiduciaire de 10 % est requis.

VIANNE est coté 10 millions de dollars et peut être affrété cet hiver pour 196 000 dollars par semaine dans les Caraïbes. Elle dispose d’un jacuzzi sur le pont aérien et peut accueillir 12 personnes.

« Alors que les paiements en crypto-monnaie augmentent dans l’industrie du yachting, cela ferait de VIANNE le plus grand yacht jamais acheté avec des NFT », ont déclaré les propriétaires du navire dans un communiqué.

La possibilité de payer pour ce superyacht avec de la crypto-monnaie est le signe d’une adhésion plus large de l’industrie des produits de luxe, qu’il s’agisse de Dolce & Gabbana ou de Sotheby’s.

Lire la suite: Les peintures de Banksy se vendent pour 3 093 ETH dans la première maison d’enchères

En outre, Morgan Stanley a estimé dans une récente note aux clients que les jeux métavers et les NFT pourraient représenter une opportunité de revenus de 50 milliards d’euros pour le marché du luxe d’ici 2030. Kering, basé en France, propriétaire de marques de luxe telles que Gucci et Yves Saint Laurent , est la mieux placée pour profiter du métaverse, a indiqué la banque dans sa note.

De retour en haute mer, les propriétaires de VIANNE affirment que la crypto est déjà une réalité.

« Au cours des 12 derniers mois, en particulier, nous nous sommes penchés sur les transactions en utilisant la cryptographie, lorsque cela est pertinent et possible », a déclaré le bureau de la famille du propriétaire à CoinDesk par e-mail. « Nous sommes en train d’acheter un yacht plus grand pour le propriétaire, et si/quand nous effectuons une transaction, nous paierons certainement en crypto (stablecoins, alts, etc.) si c’est une option. »