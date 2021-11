A volé? Ils quittent Molina et Salvador Pérez sans gant d’or

Ils semblaient être l’une des récompenses les plus populaires de cette édition du Gant d’Or, mais au final, Salvador Pérez et Yadier Molina sont repartis les mains vides.

De manière quelque peu inattendue, le receveur vénézuélien Salvador Pérez et le portoricain Yadier Molina ont été exclus des gants d’or. Et au lieu de cela, quelques candidats inattendus et quelque peu inconnus ont remporté le prix.

Mais à quel point le créole Salvador Pérez Y Molina méritait-il le prix ? Eh bien, d’après les chiffres, le choix du jury n’était pas entièrement faux.

Selon l’analyste dominicain Domingo Tavares, si l’on compare les principales métriques défensives d’un receveur (courses sauvées, cadrage et pourcentage de vols évités), Murphy était un gagnant plus que juste dans l’AL en tête de la majorité.

Le seul qui ne le fait pas ? Pourcentage de places sorties dans des tentatives de braquages… peut-être la plus marquante de toutes sous masque et la seule où Salvador Pérez l’a dépassé… d’où l’impression que ce prix devrait être pour le créole.

Mais non, apparemment ceux avec le gant d’or ont été bien choisis.

Alors que dans le cas de Molina, l’avantage de la volée gagnante (Stallings) est également donné dans toutes les statistiques sauf juste en pourcentage de places retirées dans les bases de vol.

Encore une fois la statistique la plus révisée et facilement appréciée par les fans. D’où aussi l’impression que Molina et Pérez méritaient plus.

Maintenant, dans le besoin, personne de sensé ne préférerait avoir Stallings ou Murphy dans leur alignement au lieu de Molina ou Pérez … et nous ne nous en écartons pas.