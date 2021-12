À votre santé! Royal Green marque l’histoire; Atteint 10 millions de ventes

Royal Green a d’abord été célèbre à Delhi et en Haryana et la marque a grandi avec PAN India.

La principale marque indienne de whisky Royal Green a atteint le record de vente de 10 millions de caisses (9 litres). Cette étape marque un énorme succès dans l’histoire de la marque locale. Lancé en 2015, Royal Green prétend fournir des produits de qualité supérieure préparés par des maîtres mélangeurs chevronnés et propose des spiritueux de céréales indiens de qualité supérieure et des malts de scotch importés à des prix économiques.

Royal Green a d’abord été célèbre à Delhi et en Haryana et la marque a grandi avec PAN India. Royal Green est maintenant commercialisé dans 20 États indiens et est également exporté vers d’autres pays. Le pourcentage d’alcool du Royal Green Whiskey est de 42,8% V/V, similaire aux autres marques de sa catégorie, et est disponible en bouteilles de 1L, 75cl, 37,5cl, 18cl et 9cl. En raison de la fiscalité, la fourchette de prix varie d’un territoire à l’autre dans les États indiens et les territoires de l’Union.

Ce n’est pas un fait caché qu’au cours des deux dernières années, la pandémie a causé de lourdes pertes à toutes les industries, y compris l’industrie des alcools. Alors que de nombreux concurrents ont subi une baisse de volume, Royal Green a poursuivi sa croissance et est devenu (Source – Millionaire whisky Brands – 2020 by Drinks International) la marque de whisky indien millionnaire à la croissance la plus rapide avec les balises suivantes – quatrième whisky à la croissance la plus rapide au monde, 26e plus grande marque de whisky au monde et 80e plus grande marque de spiritueux au monde.

Commentant la réalisation de cette étape – Virat Maan – PDG – ADS Spirits a déclaré : « Nous remercions tous nos consommateurs, partenaires commerciaux et équipe d’ADS qui ont rendu cela possible. Nous avons commencé notre voyage avec la passion de créer une marque de whisky qui serait un régal pour les sens du consommateur, et ce fut la genèse de Royal Green. Nous prenons le plus grand soin d’assurer la meilleure qualité de chaque ingrédient qui entre dans ce mélange et d’assurer également la livraison du dernier kilomètre de notre produit par les bons canaux. Je pense que la passion pour la qualité et la passion de l’équipe ADS d’exceller dans tous les aspects ont rendu cette étape importante possible »

Pour célébrer cette étape importante, Royal Green a annoncé une campagne de célébration avec un pack commémoratif spécial accompagné de récompenses intéressantes pour les consommateurs. La pandémie a fait des ravages, surtout lorsque la deuxième vague a frappé. Toutes les industries ont énormément souffert, y compris l’industrie des boissons alcoolisées. Il serait intéressant de voir comment l’industrie des alcools se comportera après la pandémie.

