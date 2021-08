A16z, BlockTower et Almeda ont approuvé un tour de financement

TrueFi TRU / USD est un protocole de création de pools à taux d’intérêt élevé pour les fournisseurs de liquidités, où le jeton TRU est la devise native utilisée pour les détenteurs de TrustToken, leur donnant la possibilité d’évaluer le crédit pour des tiers.

Les TrueCurrencies de la société sont les premières pièces de monnaie stables au monde entièrement garanties, vérifiées de manière indépendante et sont négociées sur de nombreuses bourses, mais est-ce maintenant le bon moment pour acheter du TRU ?

12,5 millions de dollars de financement comme catalyseur de croissance

Le 4 août, TrustToken, qui est un opérateur du protocole de prêt de financement décentralisé (DeFi) TrueFi, ainsi que le stablecoin TUSD, a levé 12,5 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement.

De plus, Andreessen Horowitz (a16Z), BlockTower Capital et Almeda Research ont mené le tour en achetant TRU, qui est le jeton natif de TrueFI.

Cela a augmenté la valeur du jeton de plus de 350% en l’espace de 24 heures seulement, et a vu son volume de transactions augmenter de 40,492% et la capitalisation boursière de 357%.

Dois-je acheter TrueFI (TRU) ?

Le 5 août, TrueFi (TRU) valait 0,79 $.

Son plus haut historique a également été atteint le 5 août, où il a atteint 0,84 $ avant de retomber à 0,79 $. Il ne s’agit que d’une différence de 6% et TRU a le potentiel d’augmenter encore plus que son sommet historique au cours du mois prochain.

En ce qui concerne sa performance la plus récente, les choses deviennent intéressantes. Avant cette récente course au cours de laquelle il a augmenté en valeur de plus de 350%, en juillet, nous avons vu son plus haut de 0,18 $ le 1er juillet, alors qu’il a vu son point le plus bas le 20 juillet à 0,11 $.

De plus, ce cycle d’investissement montre qu’il existe un intérêt croissant des commerçants pour DeFi, cependant, bien que de nombreux prêts sur ce marché soient garantis par des crypto-monnaies promises par les emprunteurs, les prêts TrueFi ne nécessitent pas de garantie. TrueFi fonde ses décisions de prêt sur des cotes de crédit dérivées de données en chaîne et hors chaîne. C’est ce qui le rend vraiment unique et pourquoi il gagnera encore plus d’intérêt à l’avenir.

L’achat de TRU offre une excellente opportunité alors que ce niveau de battage médiatique est élevé, car à la fin du mois d’août, nous pouvions le voir atteindre la fourchette de prix de 1 $.

