a16Z lance le plus grand fonds de 0,2 milliard jamais axé sur la crypto-monnaie

La société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz a lancé le troisième et le plus grand fonds de plusieurs milliards de dollars axé sur la crypto-monnaie pour continuer à investir sur le marché.

Fondée par Marc Andreessen et Ben Horowitz, la société a annoncé jeudi son nouveau fonds de 2,2 milliards de dollars. Il prévoit de déployer des capitaux dans la blockchain, les actifs numériques, les paiements de nouvelle génération, la finance décentralisée (DeFi), le Web 3, etc. Katie Haun et Chris Dixon, partenaires qui dirigent le groupe de crypto-monnaie d’Andreessen, ont déclaré :

“La taille de ce fonds témoigne de l’ampleur de l’opportunité qui s’offre à nous : la crypto n’est pas seulement l’avenir de la finance mais, comme avec Internet à ses débuts, elle est sur le point de transformer tous les aspects de notre vie.”

La société a lancé son premier fonds axé sur la crypto il y a trois ans pendant l’hiver crypto. Actuellement, Bitcoin a diminué de moitié par rapport à son niveau record et les altcoins ont perdu encore plus de leur valeur.

Mais comme l’ont noté Haun et Dixon, “les prix peuvent fluctuer mais l’innovation continue d’augmenter à chaque cycle”.

“Nous pensons que la prochaine vague d’innovation informatique sera tirée par la crypto”, ont-ils écrit, ajoutant qu’ils sont “radicalement optimistes quant au potentiel de la crypto”.

La société est connue pour ses premiers paris sur des sociétés comme Facebook, Instagram, Pinterest et Lyft. Il a fait le premier pas dans l’espace des actifs cryptographiques en 2013 via Coinbase, qui est devenu public cette année. De plus, c’est maintenant l’un des premiers investisseurs dans le stablecoin Diem soutenu par Facebook, anciennement connu sous le nom de Balance. La société a également rejoint le boom du NFT en investissant dans Dapper Labs et OpenSea.

Andreessen Horowitz a déclaré qu’il prévoyait de conserver ces investissements cryptographiques pendant une décennie ou plus.

La société a également annoncé de nouvelles embauches pour le fonds, dont l’ancien directeur de la SEC Bill Hinman en tant qu’associé consultatif et l’ancien sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales Brent McIntosh en tant que conseiller.

Pour le responsable mondial de la politique, Tomicah Tillemann, ancien président du Global Blockchain Business Council et conseiller de la Maison Blanche, a été nommé. Anthony Albanese, qui a quitté la Bourse de New York l’année dernière, sera le nouveau directeur de l’exploitation, tandis que Rachael Horwitz, qui a dirigé les communications chez Twitter, Facebook et Google, se joindra en tant que partenaire opérationnel.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.