A16z mène un cycle de financement de 7,5 millions de dollars dans la société de jouets NFT OnChain Studios

Les cryptoys sont des jouets numériques interactifs que les consommateurs peuvent acheter, jouer avec, collectionner et vendre. Ils seront bientôt lancés sur Flow, une blockchain conçue pour les objets de collection NFT et les jeux cryptographiques. Flow a été développé par Dapper Labs, qui a également participé au tour de table aux côtés de Draper & Associates, CoinFund, Sound Ventures, Collab + Currency et WndrCo.

Share