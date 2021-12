A16z mène une ronde de 28 millions de dollars pour le poisson de fer de la confidentialité

Iron Fish, un réseau de blockchain décentralisé qui vise à créer une crypto-monnaie aussi privée que de l’argent, a levé 27,7 millions de dollars lors d’un cycle de série A dirigé par Andreessen Horowitz (a16z) avant le lancement du réseau de test le 1er décembre.

« Alors qu’un certain nombre d’équipes Web 3 créent désormais des outils de confidentialité axés sur les développeurs pour les chaînes de blocs, il existe également un besoin de solutions de confidentialité grand public accessibles aux utilisateurs quotidiens », a écrit Ali Yahya, partenaire général d’a16z, Elena Burger, analyste des transactions, et Guy Partner crypto. Wuollet dans un article de blog. « C’est pourquoi nous sommes ravis d’investir dans Iron Fish, un réseau de blockchain décentralisé utilisant des preuves à connaissance nulle pour créer une crypto-monnaie privée conviviale. » Les autres investisseurs dans le cycle comprenaient Sequoia, Electric Capital, MetaStable, Arrington XRP, Terra le co-fondateur Do Kwon, le PDG de Thesis Matt Luongo et le co-fondateur d’Anchorage Nathan McCauley. Iron Fish, basé à San Francisco, a lancé son premier testnet en avril et dit qu’il a depuis attiré près de 2 000 mineurs auto-identifiés dans sa communauté. La société lance maintenant un réseau de test incitatif qui récompensera la participation des membres avec des points de leadership qui conduiront aux futures pièces de monnaie Iron Fish du réseau principal. La feuille de route Iron Fish commence par la blockchain de preuve de travail avec crypto-monnaie native et s’étendra ensuite pour inclure plus d’actifs , stablecoins et ponts inter-chaînes, y compris la prise en charge de la couche 2. « Iron Fish s’efforce de devenir une couche de confidentialité universelle pour toutes les chaînes, ouvrant ainsi un besoin critique qui manquait auparavant dans l’écosystème web3 », a écrit a16z dans son article de blog. Iron Fish a été fondée en 2018 par Elena Nadolinski, une ancienne ingénieur logiciel chez Microsoft et Airbnb.

