AAA prévoit que les voyages du Memorial Day augmenteront de 60% par rapport à l’année dernière, toujours en baisse par rapport à 2019 .

L’American Automobile Association prévoit un énorme pic de voyages le week-end du Memorial Day par rapport à l’année dernière, bien que le nombre soit toujours inférieur aux niveaux pré-pandémiques de 2019.

Dans un communiqué de presse publié ce mois-ci, l’agence a prédit que du 27 au 31 mai, “plus de 37 millions de personnes devraient parcourir 50 miles ou plus de chez elles, soit une augmentation de 60% par rapport à l’année dernière, alors que seulement 23 millions avaient voyagé”.

L’association a déclaré que le chiffre de 2020 était “le plus bas jamais enregistré depuis que AAA a commencé à enregistrer en 2000”.

“La forte augmentation attendue de la demande des vacances de l’année dernière, qui a chuté au cours de la première phase de la pandémie, représente toujours 13% – soit près de 6 millions – de voyageurs en moins qu’en 2019”, a déclaré AAA.

Ces dernières semaines, les gouverneurs et autres responsables publics ont rapidement annulé diverses mesures d’atténuation du COVID-19 qui étaient en place au cours de l’année écoulée, y compris les mandats de masque et les limites de capacité, alors que les vaccinations augmentent et que les cas et les décès quotidiens continuent de baisser.

Lien source