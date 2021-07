Aadhaar et mobile peuvent être utilisés efficacement pour les services de retraite et d’assurance : Saurabh Garg, PDG de l’UIDAI

Aadhaar est une identification qui ne peut être volée, perdue ou détruite.

L’écosystème Aadhaar et mobile dans le pays peut être efficacement exploité pour offrir des services de retraite et d’assurance de manière sûre et transparente, tout comme la trinité JAM (Jan Dhan, Aadhaar et Mobile), qui est maintenant utilisée pour fournir des prestations à travers 300 gouvernements services et a enregistré 773 crores de transactions au cours de l’exercice 21, a déclaré jeudi le PDG de l’UIDAI, Saurabh Garg.

Aadhaar est une identification qui ne peut être volée, perdue ou détruite. Au fil du temps, il est devenu acceptable à l’échelle nationale. La trinité JAM compte désormais plus de 300 programmes et est devenue un moyen sûr et transparent d’offrir des avantages à la population, a déclaré Garg lors d’une conférence sur les marchés des capitaux par l’association de l’industrie, Ficci.

“Où allons-nous à partir d’ici? La capacité d’Aadhaar à fournir le KYC tout compris et vérifiable, qui est essentiel pour le secteur financier, est vraiment là où les avantages se manifesteront », a souligné Garg.

Par exemple, dans le secteur bancaire, sur les 124 à 125 crores de cartes Aadhaar, environ 73 crores sont liés à un compte bancaire. Sur les 140 comptes bancaires crore, environ 120 comptes crore sont déjà liés à Aadhaar et cela explique la croissance du pont de paiement Aadhaar et de l’AEPS, a-t-il noté.

« Dans les produits d’assurance et de retraite, il n’y a aucune raison pour qu’il n’y ait pas, par exemple, Pension Aadhaar Mobile tout comme JAM. Compte tenu de la pénétration quasi universelle d’Aadhaar et même des mobiles dans une large mesure, la combinaison est l’endroit où je pense que le côté investissement, le côté retraite et le côté assurance peuvent fonctionner. Nous serions très heureux de travailler sur la façon dont cela peut être étendu », a déclaré Garg.

UIDAI effectue 4 authentifications crore par jour de toutes sortes, qu’il s’agisse de signature électronique, de KYC, etc., a-t-il ajouté.

Les transactions du système de paiement activé Aadhaar (AEPS) ont augmenté de 66% en glissement annuel pour atteindre 392 crores au cours de l’exercice 21, contre 236 transactions en crore au cours de l’exercice 20. Les avantages sont énormes pour les gens car ils peuvent effectuer des transactions sur AEPS géré par le NPCI et soutenu par le système Aadhaar, a souligné Garg.

Les transferts monétaires directs sont un autre excellent exemple de l’utilité, de la transparence, de l’efficacité et du temps de mise en œuvre d’Aadhaar. Il a vérifié les fuites dans les programmes gouvernementaux. Dans les cinq programmes phares tels que les subventions PDS, PM Kisan et GPL, cela a permis d’économiser environ 1,80 crore de lakh Rs au cours des 4 à 5 dernières années. C’est le genre d’économies que le mécanisme DBT basé sur Aadhaar a eu, a-t-il déclaré.

