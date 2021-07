Aadheeraj Krishna rejoint Gozoop en tant que directeur créatif

Il rapportera à Amyn Ghadiali, vice-président, affaires et stratégie

Gozoop a nommé Aadheeraj Krishna en tant que directeur créatif qui sera également le chef de la production. Dans son rôle, Krishna gérera des comptes clés tels que Dell, Taj, Aceblend, GNC, Villain Perfumes, Godrej Properties, TCE Studi, U&I, entre autres. Il rendra compte à Amyn Ghadiali, vice-présidente, affaires et stratégie.

Avec plus de huit ans d’expérience dans la publicité grand public, Krishna a été le fer de lance de solutions créatives avec des stratégies solides. Il a travaillé sur des marques telles que Tiger Balm, Playgard Condoms, Pregakem, Vikram Tea, Monginis, Diclowin, Labdic Relief et bien d’autres et a joué un rôle crucial dans la création de plusieurs marques dès leur conception. Krishna a travaillé longtemps avec Hats on Advertising et il est reconnu pour son instinct créatif dans l’écriture et la réalisation de publicités.

L’écart entre la ligne principale et le numérique s’estompe et Gozoop est à l’avant-garde de ce changement, a déclaré Krishna. « Plus qu’une agence, c’est une tribu de professionnels du marketing ambitieux et talentueux qui s’engagent à créer des campagnes novatrices et à faire une brèche dans l’univers publicitaire. Je suis impatient de rejoindre la mission et de contribuer à défendre un travail qui fait des vagues et génère des résultats tangibles pour nos marques », a-t-il ajouté.

« Pour un nombre croissant de partenaires, Gozoop est leur fournisseur unique de solutions intégrées. Grâce à l’expertise et à l’expérience d’Adheeraj dans le domaine des grandes lignes, nous renforçons encore cette offre », a déclaré Ahmed Aftab Naqvi, PDG et co-fondateur de Gozoop.

Fondée en octobre 2008, Gozoop est une société de marketing indépendante proposant une large gamme de solutions stratégiques pour les marques et les entreprises. Avec une approche indépendante de la plate-forme et un mélange de services créatifs et technologiques, Gozoop se spécialise dans la création de solutions intégrées conçues pour aider les marques et les entreprises à gagner dans le nouveau monde. La société s’est associée à des marques telles que Dell, Asian Paints, Taj Hotels, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Star Bharat, Pizza Express, Club Mahindra, Viacom18, Mad Over Donuts, ITC, entre autres.

