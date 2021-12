AAG Ventures lève 12,5 millions de dollars pour lancer une nouvelle plate-forme « Apprendre à gagner »

La société de jeux pour gagner (P2E) AAG Ventures (AAGV) a levé 12,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement privé mené par Shima Capital, Tribe Capital et Tess Ventures. Le financement aidera AAGV à lancer sa plate-forme P2E prenant en charge les guildes de jeux externes, ainsi qu’une nouvelle plate-forme d’apprentissage pour gagner qui, selon AAGV, est la première du genre.

HashKey Capital, Republic Realm et Sancor Capital figuraient parmi les autres bailleurs de fonds de la ronde bondée. Les investisseurs providentiels participants comprenaient le co-fondateur de Polygon Sandeep Nailwal et David Wang du fonds Amérique latine de SoftBank. Les bailleurs de fonds de l’industrie du jeu comprenaient Vulcan Forged et Sipher.

Fondée il y a quatre mois à Singapour, AAGV a lancé la guilde de jeu P2E Achip & Achair Guild (AAG) qui, selon la société, a attiré 2 000 joueurs, ou « universitaires », aux Philippines et dans six autres pays en développement.

AAGV prévoit maintenant de lancer une plate-forme qui aide d’autres guildes P2E à engager les joueurs à grande échelle, et une plate-forme d’apprentissage pour gagner où les joueurs gagnent de la crypto tout en apprenant des compétences transférables telles que les mathématiques ou la programmation. La société prévoit de lancer des versions bêta des deux plates-formes au cours du premier semestre 2022. AAGV vise à intégrer 100 millions de personnes dans l’économie du métaverse d’ici 2030.

« Nous pensons que la meilleure chance pour nous d’atteindre 100 millions d’universitaires est de coopérer et de permettre à d’autres guildes plutôt que de rivaliser avec elles », a déclaré Jack Vinijtrongjit, co-fondateur et PDG de l’AAGV. « Nous imaginons que dans cinq à 10 ans, il y aura 10 000 guildes avec au moins 10 000 joueurs chacune et qu’une plate-forme logicielle sera à la base de cela. «