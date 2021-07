Aakanksha Singh-Nani se réunit pour une anthologie dirigée par la sœur de la superstar

Ce sera la quatrième production de Nani’s Wall Poster Cinema après Awe, HIT et HIT2. (Crédit : document de relations publiques)

Aakanksha Singh retrouvera la superstar telugu Nani pour le prochain film Meet Cute. Singh a été largement acclamée pour ses rôles dans Malli Raava et Devadas et sera la vedette principale de Meet Cute, une anthologie. Le film est financé par Nani sous sa bannière Wall Poster Cinema et marquera les débuts de sa sœur Deepthi Ganta en tant que réalisateur. Sathyaraj sera également vu dans un rôle crucial dans le film.

Singh et Nani avaient déjà travaillé ensemble sur Devadas. Singh n’a pas pu cacher son enthousiasme pour le film et a déclaré dans un communiqué qu’elle avait tourné pour le film à Hyderabad et qu’elle était enthousiasmée par la collaboration avec Nani. Elle a dit que le rôle qu’elle joue dans Meet Cute est unique et quelque chose qu’elle n’a jamais fait auparavant. Elle a ajouté que le scénario du film est centré sur les femmes et espère que le public l’appréciera autant qu’elle l’a fait.

Le film d’anthologie sera dirigé par un casting entièrement féminin. Le film serait diffusé sur une plateforme OTT. Il comprendra cinq nouvelles d’environ 20 minutes chacune et Singh jouera le rôle principal. Selon le rapport, Vasanth Kumar s’occupera de la cinématographie, tandis que Vijay Bulganin a été nommé directeur musical.

Née et élevée au Rajasthan, Singh a commencé sa carrière d’actrice à la télévision avec Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha, puis est apparue dans Gulmohar Grand. Elle s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique telugu avec son premier film Malli Raava en 2017 avant de le suivre avec Devadas. Elle a également joué dans un film Kannada – Pailwan – qui est sorti en cinq langues. Ce sera la quatrième production de Nani’s Wall Poster Cinema après Awe, HIT et HIT2.

