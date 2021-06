Aalborg anticipe sa « révolution » économique

in

13/06/2021 à 8h31 CEST

Refondée en 2011 comme ‘héritière’ de l’AaB A/S, l’Aalborg Handbold a joué ce samedi dans l’une des plus belles pages de la Ligue des champions en éliminant le tout-puissant Paris Saint-Germain en demi-finale alors qu’il languissait avec 21-16 à 20 minutes de la fin.

Cependant, entre les arrêts de Simon Gade, la qualité de Nikolaj Laeso et les buts de Felix Claar et Lukas Sandell, les Scandinaves ont éliminé le PSG 33-35 avec 13 buts dans les 10 dernières minutes et ce dimanche, ils chercheront la gloire européenne pour la première fois dans leur troisième Ligue des champions depuis cette refondation avec le Barça comme rival grâce à leur victoire 31-26 contre Nantes.

Après avoir laissé de côté l’Allemand Flensburg-Handewitt en quart de finale et hier les Parisiens, Aalborg a avancé d’un an la révolution économique Qu’il se préparera avec un projet ambitieux que l’encore joueur du Barça Aron Palmarsson dirigera à partir de l’année prochaine.

Le centre de l’Islande sera le protagoniste en négatif de la finale, puisqu’il n’est pas entré dans l’équipe pour la demi-finale en raison de ces problèmes physiques au mollet droit qui le tourmentent depuis un mois et qu’il lui sera difficile d’affronter sa prochaine équipe en finale.

Aalborg a également un accord avec le danois Mikkel Hansen À l’approche de la saison 2022-2023, lorsque le Danois quittera un PSG auquel il est arrivé en 2012 après deux saisons au Barça et avant Copenhague.

Stefan Madsen est le “manager des miracles” d’Aalborg

| .

Cependant, et avant de voir votre budget augmenter significativement, le champion des deux dernières Ligues danoises a été planté dans la grande finale des Champions. D’ailleurs, le troisième et dernier match de la finale de championnat contre Bjerringbro-Silkeborg l’attend mercredi à la retraite du légendaire ex-Azulgrana Jesper Noddesbo.

Vu ce qui a été vu ce samedi, Le Barça ferait bien de ne pas faire confiance pas du tout à Stefan Madsen, une équipe intense et capitalisée qui maîtrise parfaitement tous les aspects du jeu et qui sautera au Lanxess sans aucune pression.

L’Aalborg veut marquer l’histoire face au Barça

| .

Par conséquent, l’une des clés de la finale contre l’une des équipes qui jouent le mieux au handball Ce sera comment ceux de Xavi Pascual géreront une pression qu’il leur a parfois joué des tours ici à Cologne.

Ce serait le meilleur cadeau de handball pour un projet qui a ébloui tout le monde pour sa façon de jouer et en hommage aux ‘Pasqui’, David Barrufet, Raúl Entrerríos, Cédric Sorhaindo, Aron Palmarsson, Àlex Pascual, Jure Dolenec et Kevin Möller (en attendant de savoir ce qui se passe avec Casper Mortensen).