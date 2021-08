Aaliyah Estate partage la déclaration sur les projets non autorisés

L’Aaliyah Estate a publié une déclaration sur les “projets non autorisés” avant un début de musique en streaming selon les rumeurs.

Les succès les plus notables du jeune rappeur ne sont pas disponibles en streaming sur des services comme Spotify et Apple Music. Les premiers singles et son premier album Age Ain’t Nothing But a Number sont les seules musiques disponibles. Mais des hits de la musique d’Aaliyah devenant disponibles en streaming ont fait surface sur les réseaux sociaux le 4 août.

Les fans ont noté que le compte Blackground Records 2.0 partageait un nouveau site Web avec le hashtag #AaliyahIsComing. L’original Blackground Records a publié la majorité de sa musique et appartient à son oncle et ancien manager Barry Hankerson. Hankerson est à l’origine de la renaissance de Blackground Records, puisqu’il possède les maîtres d’Aaliyah.

Mais la succession d’Aaliyah Haughton a publié une déclaration sur la sortie prochaine.

« La protection de l’héritage d’Aaliyah est et sera toujours notre objectif. Pendant 20 ans, nous nous sommes battus en coulisses, endurant des tactiques obscures de tromperie avec des projets non autorisés visant à ternir », commence le communiqué.

“Nous avons toujours été confus quant à la raison pour laquelle il y a une telle ténacité à causer plus de douleur à côté de ce que nous devons déjà faire face pour le reste de nos vies.”

« Maintenant, en cette 20e année, cet effort sans scrupules de publier la musique d’Aaliyah sans aucune transparence ni aucun compte rendu à la succession oblige nos cœurs à exprimer un mot : le pardon. »

“Bien que nous continuerons à nous défendre et à défendre son héritage de manière légale et juste, nous voulons anticiper les attaques inévitables contre notre caractère par tous les individus qui sont sortis de l’ombre pour se débarrasser du travail de la vie d’Aaliyah.”

«En fin de compte, nous souhaitons la fermeture et un minimum de paix afin que nous puissions faciliter la croissance du Fonds commémoratif Aaliyah et d’autres projets créatifs qui incarnent la véritable essence d’Aaliyah, qui est d’inspirer la force et la positivité pour les personnes de toutes croyances, races et cultures autour le monde.”

Dans une déclaration fournie à Pitchfork, Paul LiCalsi, un avocat de la succession, a déclaré que Blackground Records avait refusé de coopérer avec la succession. “Pendant près de 20 ans, Blackground n’a pas rendu de comptes à la succession avec une quelconque régularité conformément à ses contrats d’enregistrement.”

LiCalsi a également déclaré que l’Estate n’avait été informé d’aucun accord pour publier l’autre musique d’Aaliyah. « The Estate a exigé que Blackground fournisse un compte rendu complet de ses revenus passés et une divulgation complète des termes de son nouvel accord pour distribuer la musique d’Aaliyah sous embargo depuis longtemps. »