Aaliyah : vraiment une sur un million

Danyel Smith lance la première de la saison 2 avec un épisode célébrant la vie, la musique et l’impact de la princesse du R&B, Aaliyah, 20 ans après sa mort

Hôte : Danyel Smith

Producteurs : Trudy Joseph, Donnie Beacham

Conception sonore : DJ Steve Porter

Booker de talents : Allyson Turner

Soutien supplémentaire à la production : Stefan Anderson, Lani Renaldo

Supervision supplémentaire de la production : Juliet Litman, Tunde St. Matthew-Daniel

