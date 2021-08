AAP allègue une arnaque multi-crore dans la mission UP Jal Jeevan; Le ministre du BJP réfute les accusations

Lors d’une conférence de presse, Mahendra Singh a déclaré que le gouvernement n’avait lancé aucun appel d’offres pour la fourniture de tuyaux.

Le parti Aam Aadmi, qui a activement tenté de coincer le gouvernement BJP dirigé par Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh à travers ses revendications explosives, a maintenant accusé le ministre de l’UP pour Jal Shakti, le Dr Mahendra Singh, de corruption valant des milliers de crore roupies dans la mise en œuvre de la mission Jal Jeevan, une accusation qui a été réfutée par le ministre du BJP.

Le député de l’AAP Sanjay Singh a allégué que le ministère de Jal Shakti dans le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait accordé des contrats d’une valeur de milliers de crores de roupies à une société prétendument contaminée Rashmi Metaliks tout en ignorant les sociétés constituées comme Tata, Electrosteel et Jindal.

Singh a déclaré qu’un ingénieur en chef du gouvernement de l’UP, Alok Kumar Sinha, a écrit une lettre donnant l’approbation de sanction à Rashmi Metaliks pour la fourniture de tuyaux à utiliser pour la mise en œuvre de la mission Jal Jeevan. Il a allégué qu’il y avait eu une arnaque d’environ Rs 30 000 crore et a demandé une enquête CBI.

Le leader de l’AAP a allégué que la société en question avait déjà été mise sur liste noire par de nombreux États, dont le Bengale occidental.

«Une énorme arnaque de milliers de crores dans le schéma de la mission Jal Jeevan de 1 lakh 20 mille crores. Le Dr Mahendra Singh, un proche ministre d’Aditya Nath, a donné le contrat de fourniture de canalisations de milliers de crores à l’entreprise rejetée dans 8 États, a fait exécuter les travaux d’approvisionnement en eau à un taux 40 % plus élevé que le prix standard », a déclaré Singh.

Cependant, le ministre de l’UP a réfuté les accusations. Lors d’une conférence de presse, Mahendra Singh a déclaré que le gouvernement n’avait lancé aucun appel d’offres pour la fourniture de tuyaux. « Je tiens à vous dire qu’en sa qualité de ministre du gouvernement de l’Uttar Pradesh, le gouvernement de l’UP n’a fait aucun appel d’offres pour la fourniture de tuyaux. Tout travail dans l’Uttar Pradesh est effectué via le mode d’approvisionnement en ingénierie et de construction. Et vous devez savoir que dans l’EPC, l’approvisionnement et la construction sont tous deux inclus. L’entreprise qui obtient l’appel d’offres, achète les matériaux et fait la construction. Les entreprises sont libres d’acheter de n’importe quelle source. Le gouvernement de l’UP ne peut pas forcer une entreprise à acheter des tuyaux à une certaine entreprise », a déclaré Mahendra Singh.

Singh a également déclaré qu’il ne savait pas d’où le député (Sanjay Singh) a obtenu le chiffre de Rs 1,2 lakh crore et que le gouvernement UP effectue ledit travail dans la région de Bundelkhand pour un coût de Rs 15 000 crore et pour le reste des parties de l’État, le RMR est en cours de préparation.

Le ministre a également cité une lettre des gouvernements de l’Himachal et du Jharkhand pour affirmer que le travail effectué par l’entreprise en question est « satisfaisant ». Cependant, Sanjay Singh a tenu une autre conférence de presse et a demandé pourquoi le ministre défendait une entreprise sur liste noire.

