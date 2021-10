A$AP Ferg et Pharrell partagent une nouvelle chanson produite par Neptunes : regardez la vidéo

Ferg a recruté le duo de production emblématique les Neptunes (alias Pharrell Williams et Chad Hugo) pour son nouveau morceau « Green Juice ». Pharrell Williams contribue également un couplet invité à la piste. Valentin Petit a réalisé le clip, après avoir travaillé avec Ferg sur le visuel de « Floor Seats » en 2019. Découvrez « Jus vert » ci-dessous.

La semaine dernière, Ferg a annoncé qu’il avait signé avec la direction de Roc Nation. Ferg a également confirmé qu’à l’avenir, il sortira sa musique solo sous le mononyme « Ferg » au lieu de « A$AP Ferg ». Dans une déclaration à Variety, Roc Nation a déclaré: «Ferg fait toujours partie de la Mob, et est A$AP Ferg au sein de A$AP Mob…. Ferg en tant qu’artiste individuel et avec sa carrière solo est Ferg.

L’année dernière, Ferg a sorti son LP Floor Seats II à 11 pistes. Revisitez « Ferg Wants to Be the Third Member of Daft Punk » sur le Pitch.