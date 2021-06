AAP MLA inaugure un speed breaker à Delhi ; se fait brutalement troller sur les réseaux sociaux

in

AAP MLA Shiv Charan Goel lors de l’inauguration du Speed ​​Breaker.

Le député Aam Aadmi Party (AAP) de Delhi, Shiv Charan Goel, a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir fait la promotion de l’inauguration d’un speed breaker sur table à New Delhi en grande pompe. Le député de Delhi s’est rendu sur Twitter pour partager des photos de l’événement d’inauguration et a immédiatement été trollé. Les photos montraient plus de 20 personnes présentes, en violation des normes Covid-19 comme le port de masques et la distanciation sociale pour un tirage au sort mercredi.

«Sous la direction de l’honorable ministre en chef Shri Arvind Kejriwal ji, les travaux de développement à Moti Nagar se poursuivent malgré la pandémie de COVID-19. Pour éviter la vitesse et les accidents, nous avons inauguré un speed breaker sur table près du Fun Cinema, au Motinagar Red Light Crossroad », a déclaré Shiv Charan Goel, député AAP de Moti Nagar.

श्री अरविंद केजरीवाल जी के कॉल में भी जारी है मोती नगर विकास कार्य, और दुर्घटना को रोकने के लिए

सिनेमा,मोतीनगर रेड लाइट चौराहे पर

टॉप स्पीड ब्रेकर का उद्धघाटन @ArvindKejriwal@AamAadmiParty pic.twitter.com/2xJU92nYeE – Shiv Charan Goel (@shivcharangoel) 16 juin 2021

Cependant, l’incident particulier de l’inauguration du speed breaker a conduit à une pêche à la traîne massive sur le site de micro-blogging.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Digne de la fête qui a eux-mêmes été un” Speed ​​Breaker “dans la progression de Delhi et du pays, d’inaugurer un” Speed ​​Breaker “avec autant de pompe et de fanfare !!”

Digne de la fête qui ont eux-mêmes été un « Speed ​​Breaker » dans l’avancée de Delhi & du pays, d’inaugurer un « Speed ​​Breaker » avec tant de pompe et de fanfare !! pic.twitter.com/sp5ud5X8sF — Yo Yo Funny Singh ???????? (@moronhumor) 17 juin 2021

Un autre utilisateur a interrogé le député pour avoir enfreint la norme COVID-19. «Qu’est-il arrivé aux règles #COVID19 de distance physique de 6 pieds, pas de grands rassemblements, etc.? Les #Leaders et #politicians donnent l’exemple, #Law & #Punishment sont les mêmes pour tous. Un mauvais précédent est en train d’être créé, mais n’importe quoi ? » dit l’utilisateur.

@ndmaindia @DDMADelhi1 @LtGovDelhi Qu’est-il arrivé aux règles #COVID19 de distance physique de 6 pieds, pas de grands rassemblements, etc.? Les #Leaders et les #politiciens donnent l’exemple, la #Droit et la #Punition sont les mêmes pour tous. Un mauvais précédent est en train d’être établi mais n’importe lequel d’entre eux ?https://t.co/Bsq8oy8Cw6 pic.twitter.com/UqoX6TBouC — ???????????????? ~:N0m4D:~ (@N3f42) 17 juin 2021

Une autre poignée populaire qui porte le nom de Gabbbar, a déclaré : « Inauguration d’un briseur de vitesse par un député. Une métaphore appropriée pour la république indienne.

20 personnes se sont réunies pour inaugurer un speed breaker. Merveilleux. pic.twitter.com/IJaMnrI5Us – Gabbbar (@GabbbarSingh) 17 juin 2021

Un utilisateur qui passe par la poignée de Bhatakta Engineer a déclaré que les dieux eux-mêmes sont venus à Delhi et sont sortis pour féliciter l’AAP pour cette réalisation historique. « Cette étape d’importance historique est appréciée dans le monde entier. Les trois mondes (selon la mythologie hindoue) débordent de joie. Les dieux eux-mêmes sont venus à Delhi et sont sortis pour féliciter l’AAP. Ce travail de développement sera écrit en lettres d’or. Ce mensonge est-il suffisant ou devrais-je en écrire plus ? Khoda Pahad, nikali chuhiya (Faire une montagne à partir d’une taupinière) », a déclaré l’utilisateur.

ऐतिहासिक महत्व के कदम की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। लोक खुशी से झूम उठे है। खुद दिल्ली आ कर AAP को बधाई देने निकल चुके है। विकास कार्य को सुवर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। और लिखूं? पहाड़ निकल चूहा।???? — इंजिनियर (@RupeshBhatiya5) 17 juin 2021

Le parti Aam Aadmi à Delhi est en désaccord avec le Centre sur plusieurs questions. Le BJP a attaqué le gouvernement Kejriwal pour avoir dépensé des millions de dollars pour la publicité et de nombreux utilisateurs de Twitter ont également qualifié la décision d’inauguration de gadget publicitaire.

