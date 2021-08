A$AP Rocky interprète une nouvelle chanson pour PacSun Crowd – WWD

Vendredi soir, A$AP Rocky a montré son partenariat avec PacSun – et a offert à la foule une interprétation de l’une de ses nouvelles chansons.

Le musicien et icône de la mode moderne a récemment été révélé en tant que directeur artistique invité de PacSun, ce qui était une raison suffisante pour que le magasin de SoHo organise une fête un vendredi soir à New York en août. Le magasin abrite la collaboration d’A$AP Worldwide avec Russell et Vans, et en sa qualité de directeur artistique invité, Rocky travaillera sur le streetwear haut de gamme.

“Cette collaboration est si spéciale parce que c’est avec moi et PacSun, vous savez, et c’est spécial en soi”, a déclaré Rocky par e-mail. “Et toutes ces marques de capsules que nous faisons, ces collaborations, je pense que c’est du génie et ça va être beau, et aucun autre meilleur partenaire que PacSun.”

La fête a vu Rocky monter sur scène avec Thottwat pour interpréter une nouvelle chanson, “Bac Ah Da Beeper”, extraite de son prochain album. La chanson a été présentée dans la récente vidéo de la campagne PacSun.

Les invités comprenaient la fille de Paul Walker, Meadow Walker, le mannequin Alton Mason, Mathieu Simoneau, Tyler Blue Golden et Selah Marley.