A$AP Rocky sort une nouvelle chanson « Sandman »: écoutez

A$AP Rocky a sorti un nouveau morceau intitulé « Sandman ». Il avait précédemment prévisualisé la chanson, produite par Kelvin Krash et Clams Casino, lors du Yams Day 2021. La sortie de « Sandman » est la mixtape 2011 du rappeur Live. Amour. A$AP arrive sur les plateformes de streaming pour la première fois. Écoutez « Sandman » ci-dessous.

« Sandman » est le dernier morceau solo d’A$AP Rocky après une série de fonctionnalités récentes. Il est apparu sur des projets de Maxo Kream, Slowthai, Brockhampton et Dean Blunt cette année. Il est également apparu sur « Lane Switcha » pour la bande originale de F9 aux côtés de Skepta, Juicy J, Project Pat et feu Pop Smoke. Il a dit que son prochain album s’intitule All Smiles et qu’il présente une collaboration avec Morrissey.