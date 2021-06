A$AP Rocky, Vanessa Hudgens – WWD

Le retour du Tribeca Film Festival signifiait le retour de la mode cinématographique. Voici les looks les plus discutés de Tribeca.

Mettez de côté Joe Exotic, il y a un nouveau roi de spots en ville. À première vue, cette explosion d’imprimés d’animaux semble plus adaptée pour une soirée à South Beach, mais Ramos la fait se sentir parfaitement à New York.

Cette robe à découpes vert Kelly atteint l’équilibre parfait entre aventure et classique. La coordination de l’ombre à paupières rend le look ludique, tandis que la partie centrale, les cheveux lissés en arrière, le garde intemporel. Mais ces plates-formes vertes nous rappellent que nous sommes prêts à danser.

Nous sommes tous sur un short de soirée en cuir taille haute. Le jeu de proportions devient encore plus intéressant avec la chemise oversize soyeuse à imprimé animal, donnant une ambiance décontractée mais sexy à l’effort.

Alors que la plupart des célébrités masculines deviennent plus audacieuses et plus créatives avec leurs tenues de soirée, le créateur A$AP Rocky, jamais du genre à suivre la tendance, fait le contraire. Ce costume noir classique à double boutonnage avec cravate à pois lui va comme un gant, et il termine le look en ajoutant un collier chapelet orné.

Vêtu d’une chemise en guayabera, d’un pantalon sombre et de baskets graphiques, Manuel-Miranda ajoute une touche décontractée et amusante à l’habillage du tapis rouge.

Le motif à carreaux du pantalon donne l’impression qu’il le porte à l’envers : ce n’est pas une situation idéale. Mais le combo blazer marron et chemise noire est impeccable.

Oh mec. Ces combinaisons estivales et preppy se sentent très en désaccord avec Jackson. La tension entre sa robustesse naturelle et sa tenue précieuse des Hamptons n’a aucun sens.

La robe aurait été parfaite si nous avions laissé de côté l’élément foulard. La longueur du sol et les imprimés graphiques semblent idéaux pour une nuit d’été, et les vagues lâches de la plage fonctionnent bien.