AAPL atteint une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, Apple est désormais la première entreprise à atteindre une valorisation d’étape

L’action Apple s’est négociée à des niveaux record au cours des dernières semaines, et aujourd’hui, la société a franchi une nouvelle étape dans sa valorisation. La valeur d’une seule action AAPL a atteint environ 182,90 $ au cours des échanges intrajournaliers, faisant d’Apple la première entreprise au monde à valoir 3 000 milliards de dollars.

Une dépendance croissante à l’égard de services en constante expansion et un succès mondial continu avec l’iPhone, l’iPad et le Mac ne font certainement pas de mal. Apple a également une gamme de nouveaux marchés à atteindre avec des attentes élevées pour l’iPhone SE 5G à un prix abordable, une feuille de route pluriannuelle pour l’entrée en attente de l’entreprise dans les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, et une vision plus claire pour la Apple Car dont la rumeur court depuis longtemps. projet.

Apple n’est pas non plus étranger aux jalons financiers parmi les sociétés cotées en bourse. En août 2018, la société est devenue la première à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars. Sa valeur a doublé deux ans plus tard en août 2020 lorsque AAPL a atteint une capitalisation boursière de 2 millions de dollars. Cela signifie également que la valorisation d’Apple a ajouté un autre billion de dollars plus rapidement en environ 16 mois qu’elle ne l’a fait entre le premier et le deuxième billion.

Apple est suivi par Microsoft et Alphabet (Google) dans la fourchette de 2 à 3 000 milliards de dollars, Amazon et Tesla occupant la fourchette de 1 à 2 000 milliards de dollars. Une fois le jalon atteint, le $ AAPL est revenu à la négociation juste en dessous du montant qui donne à la société sa valorisation de 3 000 milliards de dollars – un va-et-vient qui ne durera probablement pas longtemps.

Pas mal pour une entreprise lancée dans un garage par un décrocheur universitaire au milieu des années 70. Une énorme valeur de 2,7 billions de dollars, bien sûr, a été ajoutée sous la direction de Tim Cook après avoir succédé à Steve Jobs en 2011.

