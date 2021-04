AAPL chute dans un contexte de liquidation plus large, les investisseurs insensibles à l’événement

L’événement Spring Loaded d’Apple a été rapide avec beaucoup de bonnes nouvelles, mais ce n’était pas suffisant pour inverser une chute AAPL observée ce jour-là et continuer dans le trading après-marché.

La journée a vu l’AAPL chuter de 1,28% en cours de négociation, et elle a continué de baisser (bien qu’à un rythme plus lent) dans les transactions après-vente …

Comme le note TechCrunch, ce n’était pas spécifique à AAPL: l’indice Nasdaq dans son ensemble a perdu 0,92%. Mais il semble toujours étrange que cela n’ait pas été inversé dans le commerce après-marché en réponse à ce qui était une série d’annonces assez encourageantes.

C’est presque comme si les clients d’Apple – et la presse – se soucient farouchement de ce que l’entreprise construit. Et en parlent beaucoup. Alors que les investisseurs sont essentiellement à déjeuner tout le temps. Aujourd’hui, par exemple, les actions Apple ont clôturé la journée de 1,28% et ont depuis chuté de 0,36%. L’action Apple a clôturé la journée d’une valeur de 133,11 $ par action et valait 133,40 $ au moment où son événement a débuté. Ainsi, l’événement n’a guère empêché l’entreprise de perdre plus de terrain […] En d’autres termes, la nouvelle qu’Apple réorganise sa carte de crédit, reconstruit son application de podcast et prendra en charge les abonnements payants, que les iPhones violets arrivent, que les AirTags sont réels, qu’il y a enfin une nouvelle Apple TV, qu’il y a de nouveaux iMac à venir qui avoir l’air chaud comme diable, qu’il y ait de nouveaux iPad (y compris un nouvel iPad Pro) sur le chemin et plus encore, était essentiellement un haussement d’épaule des investisseurs.

Certes, vous pourriez affirmer qu’une grande partie de cela a été prise en compte. Nous savions qu’il y avait de nouveaux modèles d’iPad Pro sur les cartes, ainsi que de nouveaux modèles d’iMac – et nous étions optimistes quant au lancement de l’AirTag. Mais il existe à coup sûr un écart notable entre l’enthousiasme que ressentent de nombreux consommateurs pour les nouveaux produits et la réponse «meh» de Wall Street.

D’accord, le nouveau design iMac déçoit à certains égards. Il y a toujours cet énorme menton, et Face ID n’a toujours pas atterri sur la machine – où il serait sans doute maintenant plus utile que sur les appareils mobiles. Mais la refonte est par ailleurs excellente, avec ce facteur de forme ultra-fin et des couleurs vraiment géniales avec des claviers, des souris et des trackpads assortis. Ces choses vont bien se vendre.

Le nouvel iPad Pro, en particulier celui de 12,9 pouces, en offre assez pour tenter certains de mettre à niveau son prédécesseur, et persuadera à coup sûr un nombre important de propriétaires d’anciens modèles de faire le saut.

AirTag va être énorme, surtout à un prix bien inférieur aux attentes – même si les accessoires sont généralement plus chers que l’étiquette elle-même.

L’iPhone violet était vraisemblablement basé sur des études de consommation pour montrer la demande de la couleur, ce qui stimulera davantage la demande pour l’iPhone 12 déjà populaire.

C’était selon toutes les normes un événement décent, donc voir AAPL baisser en réponse – même marginalement – semble bien moins que ce qu’il mérite.

