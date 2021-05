AAPL en hausse de près de 3% dans le trading pré-marché avant de reculer

AAPL a augmenté de près de 3% en pré-négociation, à la suite du rapport sur les bénéfices à succès de la société pour le premier trimestre calendaire / le deuxième trimestre fiscal. La poussée a été de courte durée, cependant, tombant rapidement à moins de 1% au moment de la rédaction de cet article.

Apple a annoncé un bénéfice record de 89,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, en hausse de 54% d’une année sur l’autre. Les analystes s’attendaient à de grandes choses du trimestre, mais rien de tel que les chiffres réalisés par Apple…

Apple (AAPL) a officiellement publié ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021, couvrant les mois de janvier, février et mars. Pour le trimestre, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 89,6 milliards de dollars et un bénéfice de 23,6 milliards de dollars. Cela se compare aux revenus de 58,3 milliards de dollars et au bénéfice de 11,25 milliards de dollars de la société pour le même trimestre de l’année dernière. Apple vante que les catégories Mac et Services ont atteint de nouveaux records de tous les temps en termes de revenus trimestriels. Le chiffre d’affaires global est un record pour le trimestre de mars. La marge brute d’Apple pour le trimestre était de 42,5%.

Nous avons publié hier les prévisions des analystes pour le trimestre.

On sait qu’Apple a continué de bénéficier de l’augmentation continue des dépenses technologiques pendant la pandémie, et les analystes s’attendent à de grandes choses. Le consensus parmi les analystes est pour une croissance des revenus d’une année sur l’autre de 32,2% à 36,8%, ce qui verrait les 58,31 milliards de dollars de l’année dernière éclipsés de 77,10 milliards de dollars à 79,77 milliards de dollars cette année.

Les analystes indépendants se sont rapprochés, mais ils étaient même à des kilomètres des résultats réels publiés par la société.

Comme prévu, Apple a de nouveau refusé de donner des indications pour le trimestre en cours, donnant les incertitudes entourant à la fois la réouverture des économies du monde entier et l’incertitude autour de la fabrication compte tenu des pénuries de puces mondiales. Apple dit qu’il s’attend à rester bien isolé de ceux-ci en termes de production d’iPhone, en injectant suffisamment d’argent à TSMC et à d’autres fournisseurs clés pour assurer la priorité sur les autres clients, mais s’attend toujours à ce que l’offre d’iPad et de Mac soit limitée.

Maestri a déclaré aux investisseurs lors de la conférence téléphonique que les contraintes pourraient coûter à la société entre 3 et 4 milliards de dollars de revenus pour le troisième trimestre fiscal. Malgré cela, Maestri a déclaré qu’Apple prévoyait une croissance des revenus pour le trimestre à «deux chiffres forts» d’une année sur l’autre. «Nous souhaitons avoir plus d’inventaire d’iPad et de Mac», a ajouté Maestri.

