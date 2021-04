Aari McDonald de l’Arizona est petit mais n’est plus négligé: TheGrio ⋆ .

De l’Arizona Aari McDonald est habitué à être négligé. Maintenant que les gens y prêtent attention, elle leur demande de prononcer correctement son nom.

Pour mémoire, c’est Air-ee, pas Ahh-ree. Elle a noté qu’après avoir marqué 26 points dans la colère des Wildcats contre UConn pour atteindre le championnat féminin du tournoi NCAA pour la première fois.

Autant bien faire les choses. McDonald a été une révélation pour une grande partie du pays dans une impressionnante course de deux semaines pour un programme qui n’avait même pas fait le tournoi depuis 2005, et n’avait remporté que six matchs l’année de son arrivée sur le campus de l’Arizona.

La garde de l’Arizona, Aari McDonald, célèbre après un match de demi-finale du tournoi de basket-ball universitaire de la NCAA contre le Connecticut le vendredi 2 avril 2021, à l’Alamodome de San Antonio. L’Arizona a gagné 69-59. (Photo AP / Eric Gay)

McDonald ne mesure que 5 pieds 6 pouces, se tenant tête-à-tête face à de nombreux joueurs qu’elle devrait garder ou tirer dessus. En tant que recrue sortant du lycée, elle était une des 100 meilleures joueuses, mais pas parmi celles qui étaient médiatisées et qualifiées de «perspectives à ne pas manquer».

Elle a passé sa carrière à jouer dans le Pac-12, une ligue mieux connue pour ses programmes puissants à Stanford et en Oregon. Lorsque la NCAA a mis au point une vidéo promotionnelle pour le Final Four, elle présentait les trois autres équipes, pas les Wildcats.

La vidéo était une insulte particulière qui a fait croître la puce déjà importante sur les petites épaules de McDonald.

«Nous étions très bouleversés. Nous avons définitivement pris cela comme un signe de manque de respect… Pour nous être laissés pour compte, ce n’était pas du tout cool », a déclaré McDonald. «D’accord, vous pensez tous que ce sont les trois derniers. D’accord, nous allons vous montrer à tous.

Et c’est là que réside la force motrice de McDonald: une détermination à gagner le respect du joueur et du programme.

Entraîneur de l’Arizona Adia Barnes a déclaré que McDonald personnifiait la ténacité et le courage qu’elle souhaitait chez les joueurs lorsqu’elle a repris un programme perdant il y a cinq ans. McDonald a commencé sa carrière à Washington, puis transféré après sa première saison, vendu par la vision de Barnes selon laquelle elle pourrait transformer le programme en prétendante au titre.

La garde de l’Arizona Aari McDonald, à gauche, célèbre avec l’entraîneur-chef Adia Barnes à la fin d’un match de demi-finale du tournoi de basket-ball universitaire de la NCAA contre le Connecticut le vendredi 2 avril 2021, à l’Alamodome de San Antonio. L’Arizona a gagné 69-59. (Photo AP / Morry Gash)

«Elle n’a peur de rien ni de personne», a déclaré Barnes. «La négliger ou dire qu’elle est trop petite, ce qu’on lui a dit toute sa vie… ça la motive. Ça alimente le feu… Elle a faim. Elle a une mentalité de chien.

Un gaucher, McDonald affiche une insaisissabilité presque magique en conduisant la voie pour les layups. Une libération rapide sur 3 points surprendra les adversaires sans méfiance à peu près n’importe où sur le terrain.

Et cette défense. McDonald est le joueur Pac-12 de l’année et deux fois joueur défensif Pac-12 de l’année.

Lors de la demi-finale nationale de vendredi soir contre UConn, McDonald a mené un effort défensif qui a harcelé la première année des Huskies. Paige Bueckers, Le joueur national de l’année Associated Press, et a maintenu UConn à un plus bas niveau de la saison pour les points dans une victoire de 69-59.

«Aari McDonald, j’ai dit en entrant dans le match, je ne pense pas que nous ayons dû jouer contre une garde aussi bonne qu’elle, et elle l’a prouvé ce soir. Elle vient de dominer tout le match du début à la fin », l’entraîneur d’UConn Geno Auriemma m’a dit. «Nous sommes fiers d’être assez bons dans certaines choses. Nous n’avions aucune réponse pour elle.

La garde de l’Arizona Aari McDonald (2) célèbre à la fin d’un match de demi-finale du tournoi de basket-ball universitaire de la NCAA contre le Connecticut le vendredi 2 avril 2021, à l’Alamodome de San Antonio. L’Arizona a gagné 69-59. (Photo AP / Morry Gash)

Stanford n’oubliera pas McDonald dimanche soir. Le Cardinal l’a affrontée ces trois dernières saisons. McDonald a récolté en moyenne 30 points au cours des trois derniers matchs du tournoi de la NCAA, mais en moyenne seulement 16 en deux défaites contre Stanford en saison régulière.

Entraîneur de Stanford Tara VanDerveer sait que le Cardinal affronte un McDonald jouant le meilleur basket de sa carrière.

«C’est un avion à réaction», a déclaré VanDerveer. «Et elle a de bonnes mains. Elle est super agressive. Nous la connaissons très bien. Et elle a eu une carrière formidable. Je vais lui envoyer un cadeau de fin d’études.

