Aaron Bay-Schuck, d’autres protestent contre le boycott du festival de Sydney

Crédit photo : Kewal

Après que plusieurs artistes ont annoncé un boycott du Sydney Festival, d’autres personnalités de l’industrie musicale condamnent le boycott.

Une trentaine d’acteurs se sont retirés du festival en raison de leur soutien à Israël. Les artistes sont en colère. Le conseil d’administration du festival a accepté un don de 14 300 $ de l’ambassade d’Israël pour soutenir « Decadance », un spectacle basé sur le travail du chorégraphe israélien Ohad Naharin et des compagnies de danse de Tel Aviv et de Sydney. Le don a valu à Israël d’être inscrit en tant que « partenaire vedette » sur le site Web du festival.

Après que ces artistes aient décidé d’annuler leurs apparitions, 120 personnalités de l’industrie ont signé une lettre ouverte pour soutenir le Sydney Festival.

« Alors que l’art peut refléter la politique et que les artistes peuvent choisir de refléter leur politique dans leur propre art, l’art ne devrait jamais devenir asservi à la politique et les artistes et les événements culturels ne devraient jamais être forcés d’être politisés », lit-on dans la lettre. Les signataires de la lettre ouverte sont :

Gène Simmons | EMBRASSERAaron Bay-Schuck | PDG, Warner RecordsDiane Warren | Auteur-compositeur, producteurCraig Emmanuel | Associé, Paul Hastings LLCÉmile Sherman | Co-fondateur, See-Saw FilmsRick Rosen | Co-fondateur, EndeavourBen Silverman | Président et co-PDG Propager le contenuBenjamin Adler | ViolonisteOrly Marley | Président, Tuff Gang WorldwideJacqueline Saturne | Président, Virgin MusicStéphane Elliot | RéalisateurEmmanuelle Chriqui | ActriceDan Rosen | Exécutif musicalMichel Rotenberg | Associé, 3 Arts EntertainmentDavid Zedeck | Responsable mondial de la musique chez UTAGary Gersh | Président, Tournée mondiale AEGHaïm Saban | Président-directeur général Groupe Saban CapitalSherry Lansing | L’ancien PDG de Paramount PicturesLa lettre ouverte pour protester contre le boycott du festival de Sydney

Nous, soussignés, croyons que les événements culturels sont des véhicules d’une importance vitale pour rassembler des personnes d’horizons différents autour d’un amour commun des arts.

Le festival annuel de Sydney incarne ce pouvoir fédérateur. Chaque année, des milliers d’Australiens font cause commune dans une démonstration massive d’échanges culturels et de célébrations de nos diverses cultures et histoires.

Malheureusement, cette année, l’esprit du Festival est attaqué par ceux qui appellent au boycott parce que l’ambassade d’Israël parraine un ensemble de danse israélien de renommée mondiale. Cet appel au boycott transforme le festival d’opportunité d’unité en arme de division.

Nous rejetons également les affirmations des militants du boycott selon lesquelles les Juifs ne sont pas indigènes en terre d’Israël. Le peuple juif a un lien de plus de 3 000 ans avec la terre d’Israël, et de nombreuses familles juives y vivent depuis des centaines de générations. Ce fait ne nie pas les revendications d’indigénéité d’autres groupes.

Alors que l’art peut refléter la politique et que les artistes peuvent choisir de refléter leur politique dans leur propre art, l’art ne devrait jamais devenir asservi à la politique et les artistes et les événements culturels ne devraient jamais être forcés d’être politisés.

Nous pensons que le mouvement de boycott culturel est un affront à la fois pour les Palestiniens et les Israéliens qui travaillent à faire avancer la paix par le compromis, l’échange et la reconnaissance mutuelle.

Bien que nous puissions tous avoir des opinions différentes sur le conflit israélo-palestinien et la meilleure voie vers la paix, nous sommes tous d’accord pour dire qu’un boycott culturel n’est pas la solution.

Comme Nick Cave l’a déclaré : « Le boycott culturel d’Israël est lâche et honteux. Israël est une démocratie réelle, dynamique et fonctionnelle – oui, avec des députés arabes – et donc s’engager avec les Israéliens, qui votent, peut être plus utile que d’effrayer les artistes ou de fermer les moyens d’engagement. «

Nous appelons tous nos amis et collègues de la communauté du divertissement à exprimer leur soutien à un festival de Sydney passionnant et réussi 2022 et à acheter un billet et à assister au festival lui-même pour comprendre le pouvoir des arts pour rassembler les gens de première main.