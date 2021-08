Aaron Boone s’est exprimé sur la mauvaise saison de Deivi Garcia

Le directeur Aaron Boone du Yankees de New York il a parlé de la mauvaise saison qu’il a eue Deivi Garcia dans les ligues mineures en 2021.

Lorsque Domingo German, Jordan Montogomery et Gerrit Cole sont sortis quelques jours, on s’attendait à ce que Deivi Garcia était l’une des principales options.

La vérité est que les choses se sont extrêmement mal passées pour Deivi Garcia chez les mineurs, qui a une fiche de 2-4 avec une MPM de 7,41 sur 54,2 manches avec 61 retraits au bâton.

Aaron Boone l’a défendu en précisant qu’il est un jeune joueur avec beaucoup de pression sur les épaules, puisqu’il vient d’avoir une saison régulière close en 2021 avec le Yankees de New York.

“C’est un jeune homme”, a déclaré Boone mercredi. “Parfois, surtout quand vous avez eu le genre de succès qu’il a eu, et vous traversez le système comme une fusée, et vous venez ici l’année dernière, et vous avez des degrés divers de succès avec nous dans les grandes ligues, parfois je espérons juste que c’est facile, et ce n’est pas le cas. Des douleurs de croissance surviennent, surtout pour les très jeunes et même très jeunes joueurs talentueux. »

“J’espère que je continuerai à apprendre de lui et que je finirai par m’améliorer dans ce genre de luttes qui sont inévitables pour nous tous qui jouons à ce jeu assez longtemps”, a expliqué Boone. « Il va t’avoir. Comment vous le traitez, comment vous le gérez, comment vous grandissez, comment vous vous adaptez plusieurs fois, définit quel genre de joueur vous allez être finalement. »