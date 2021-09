Aaron Briggs condamné à 30 ans pour exploitation sexuelle d’une fille 10z viral

Un homme de 28 ans de l’Arkansas, ancien de Louisiane, a été condamné à 30 ans de prison fédérale pour avoir exploité sexuellement une fille de 15 ans. Le gouvernement fédéral a demandé et reçu une peine maximale pour Aaron Edward Briggs, citant ses antécédents de « commission de crimes graves contre des femmes mineures ».

Les procureurs ont déclaré qu’une condamnation antérieure en Louisiane “n’avait pas attiré l’attention de Briggs”. Dans cette affaire, qui remonte à 2012, Briggs « a eu des relations sexuelles orales et vaginales avec [his] sœurs cadettes de sa petite amie qui avaient 15 et 16 ans lorsque leurs relations ont commencé.

« L’accusé aurait soudoyé les filles avec de l’argent, des cigarettes et d’autres objets en échange de relations sexuelles », a déclaré le mémo de condamnation du gouvernement, citant un rapport d’enquête Presentence. “En conséquence, Briggs a été reconnu coupable et condamné en Louisiane en 2012 pour avoir commis la connaissance charnelle d’un mineur.”

En 2019, Briggs a commencé à commettre ses crimes contre une fille de 15 ans, qu’il a manipulée pour envoyer des photos et des vidéos sexuellement explicites dans des conversations Facebook Messenger qui ont eu lieu sur plusieurs mois. Briggs s’est également engagé dans « une activité sexuelle pratique illégale récurrente » avec la victime.

« Lorsque Briggs a commis l’infraction de condamnation, il avait 11 ans de plus que Jane Doe. Il avait plus d’expérience de la vie et de maturité que Jane Doe n’en possédait. Briggs a reconnu qu’il pouvait profiter du désir déplacé de Jane Doe pour son attention et son affection. Il a manipulé Jane Doe en initiant ce que Jane Doe, 15 ans, croyait être une relation sexuelle « consensuelle ». Il est significatif que l’activité sexuelle de Briggs avec Jane Doe n’ait pas été un événement isolé et ponctuel. Il a commencé sa relation sexuelle avec Jane Doe à l’été 2019 et l’a poursuivie au moins jusqu’au début d’octobre 2019, date à laquelle elle s’est terminée uniquement parce que les forces de l’ordre avaient lancé une enquête criminelle sur les activités de Briggs avec Jane Doe », poursuit le mémo de condamnation. « La sollicitation de Briggs à Jane Doe pour qu’elle prenne et lui envoie des images sexuellement explicites n’était pas une demande solitaire et ponctuelle ; il a persuadé Jane Doe de produire plusieurs images de ses organes génitaux lors de discussions sur Facebook Messenger qui ont duré neuf jours en juin 2019 et elle a répondu en envoyant des images fixes et des vidéos sexuellement explicites d’elle-même à Briggs.

Les procureurs ont déclaré que Briggs avait même envoyé à la victime une photo de son pénis alors qu’elle était à l’école.

“Briggs a perpétué la nature illicite de sa relation avec Jane Doe en lui envoyant une image de son pénis le 26 septembre 2019, alors qu’elle fréquentait l’école”, ont indiqué des documents.

« L’activité sexuelle pratique illégale récurrente avec Jane Doe, les communications en cours sur Facebook Messenger entre Briggs et Jane Doe qui ont révélé la pression persistante qu’il a exercée sur Jane Doe pour qu’elle produise des images sexuellement explicites pour sa consommation, ainsi que le nombre et la nature des images sexuellement explicites. Les images fournies par Jane Doe pour satisfaire ses demandes soulignent toutes la gravité de l’infraction et méritent une peine de 30 ans d’emprisonnement », ont déclaré les procureurs.

Le gouvernement a fait valoir que « les antécédents et les caractéristiques de la récidive » de Briggs justifiaient une peine grave et longue sans libération conditionnelle, pour l’empêcher de nuire à d’autres filles avec son prétendu MO d’avoir des relations avec une femme dans le but d’exploiter et d’abuser sexuellement une femme mineure. membres de la famille.

« Briggs semble avoir un mode opératoire insidieux lorsqu’il commet des actes criminels avec des mineurs en s’impliquant dans une relation amoureuse avec une femme qui a des membres féminins mineurs de la famille que Briggs a l’intention d’exploiter. Briggs doit être dissuadé de se complaire dans une autre famille sans méfiance et de commettre des actes criminels avec des membres féminins mineurs de la famille auxquels il peut facilement accéder et victimiser, tant que la peine maximale légale lui permet d’être emprisonné », a déclaré le gouvernement.

Juge de district en chef des États-Unis Susan O. Hickey a accédé à la demande du gouvernement et a jeté le livre à Briggs mercredi.

Vous trouverez ci-dessous la dernière image de réservation de Briggs dans le comté de Saline, où il a été emprisonné en détention par le FBI.

Briggs a plaidé coupable le 22 mars pour avoir exploité sexuellement un mineur par le biais de la production de pornographie juvénile.

