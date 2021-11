Aaron Carter à quelques jours de la naissance de son fils, le nom est un clin d’œil à Michael Jackson

Aaron Carter est sur le point d’être papa pour la première fois – un bébé qui est attendu d’un jour à l’autre, et le nom de l’enfant honorera la relation d’Aaron avec Michael Jackson.

Le chanteur raconte à TMZ… sa fiancée, Mélanie Martin, attend un petit garçon depuis un certain temps déjà. Sa date d’accouchement est le 18 novembre, mais il dit qu’ils sont prêts à ce qu’elle apparaisse à tout moment d’ici là.

Aaron dit qu’ils ont déjà décidé que le nom de l’enfant sera Prince Lyric Carter, qui est un clin d’œil à MJ.

Comme vous le savez probablement, Aaron et Michael étaient proches … et il nous dit que le roi de la pop – qu’il considérait comme un ami et un mentor – l’appelait le prince de la pop. Sooo, voilà.

Quoi qu’il en soit, le jeune prince en devenir pourrait arriver par césarienne en raison de facteurs à haut risque pour Melanie. On nous dit qu’elle souffre d’anémie et de rectocolite hémorragique, et que le bébé était en position de siège – les pieds en premier – pendant les 6 premiers mois de la grossesse… mais il est de retour dans une position normale maintenant.

Le couple se dit nerveux, mais surtout ravi de l’arrivée de Prince … surtout après que Melanie a fait une fausse couche l’année dernière.

On nous dit que les parents de Melanie seront à LA pour l’accouchement – ​​cependant, AC pourrait voler en solo en ce qui concerne le soutien de la famille élargie. Comme vous le savez, il est séparé de son frère pseudo et leur mère. Aaron dit qu’il a tendu la main aux deux, mais ce sont des grillons.